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地層不穩 竹北天坑周邊 3路續封

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

新竹縣竹北市「豐采520」建案周邊道路5度坍塌，「天坑」還曾吞沒特斯拉，竹北市公所委託第三方綜合技師團隊，進行「表面波」及「透地雷達」兩種各具深淺層優勢探測。市公所昨表示，初步報告顯示部分地層速度變化不穩定，勝利一路、勝利二路、莊敬六街在修復前將持續封路，至於縣府主管的自強北路，公所已通知結果並示警。

豐采520四周道路，目前僅自強北路未封路，竹縣府表示，會審慎評估，也會再與專案小組研議。竹北市長鄭朝方說，後續公所將持續投入深層地層超低頻透地雷達等檢測，釐清地層狀況。

市所委託第三方綜合技師團隊「台灣標達工程檢測」，針對勝利一路、勝利二路、莊敬六街及自強北路，施作表面波探測，據報告分析，自強北路、勝利一路深度20到25公尺地層速度變化較不穩定，本周將再施作深層地層超低頻透地雷達檢測。

淺層部分，在勝利二路小範圍地層速度偏低區域，將施作敲擊回音檢測、鑽孔及內視鏡檢測，小範圍開挖確認地層狀況，釐清地層現況是否安全。

公所工務課課長王志文說，勝利一路、勝利二路、莊敬六街由公所道路養護，將封閉改善至安全標準，自強北路由縣府評估開放與否。

建案旁的大有可為社區蔡姓主委表示，住戶很擔憂，這陣子豐邑建設開挖路面，挖到2公尺、4公尺就沒再挖，推說下方有複雜管線，怕會斷水斷電，很不負責任，這次市所檢測發現部分地層速度變化不穩定，社區希望縣府、竹北市所和豐邑建設三方要一起面對，做好道路改善，才能讓民眾安心。

北市 520 團隊

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