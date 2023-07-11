藍白齊轟林智堅任內濫用都更基金 竹市府回應了

新竹市議會國民黨團、新聯線政團今天不約而同揭露，新竹市長前市長林智堅任內濫用都更基金，將其視之市長個人小金庫，並指民進黨與林智堅8年來視財政紀律於無物，財政狀況並非想像美好。2大政團都要求現任市府說明清楚，並提出改善方案。

針對新竹市政府財政狀況，市府財政處說明，2022年包含公務預算、基金債務及向基金專戶調度款等共163.41億元，受公債法舉債上限規範的非自償債務共100.17億元。債務比例偏高被財政部列為應加強控管債務的縣市，市府會遵守相關法規、開源節流。

新竹市議會國民黨團今發出新聞稿，指出竹市都市開發暨更新基金（都更基金）原是市府為推動土地活化需要用於辦理都市開發建設及更新事業的基金，但陸續發生未落實計畫預算制度、經費動支非屬推動都更業務或非屬基金用途等情形遭審計室查核。

「難道五星市長的光環是透過都更基金買來的嗎？」市議員黃美慧也說，她先前就曾質疑林智堅前市府動用都更基金辦理棒球場開幕的網紅宣傳，根據新竹市審計室調查狀況，林智堅前市府濫用都更基金情節嚴重，光去年行銷宣傳等採購案件高達15件。

市議員張祖琰也認為審計部新竹市審計室要求濫用都更基金的項目並須另案簽報說明或另覓財源歸墊都更基金，不僅是要現任市府為前市府荒唐的作為擦屁股，更等於是要強迫全民買單前市府錯誤，林智堅前市長和民進黨有義務說明清楚，給市民交代。

新聯線政團總召李國璋、議員宋品瑩依新竹市審計室審核資料，發現竹市府去年利用都更基金列支2581萬餘元，辦理15件行銷宣傳採購案，明顯與都更基金設立宗旨及該基金收支保管及運用自治條例第4條基金用途不合，其中更有5案均為市立棒球場之相關開幕活動、甚至是設施改善說明等行銷宣傳，總經費高達689萬元。

不只都更基金使用情形有異常，議員林慈愛、鄭慶欽等人也提及停車場作業基金去年底舉債增至5.5億元、世博台灣館產創園區作業基金債務更已經高達11.6億餘元。