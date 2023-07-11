桃園市蘆竹區與里長市政座談 張善政：共同打拚更接地氣

桃園市長張善政今天下午前往蘆竹區出席基層座談會，並說明市府因為非常重視里長提供的意見，因此規畫兩階段的基層座談會，先聽里長提出的地方建設需求，其後由市府團隊逐一落實相關政策，或針對不足之處加以改進，盼與所有里長、鄉親不分黨派共同打拚，透過里長反映地方議題的方式，讓市政服務更接地氣，將桃園的建設提升到更好的境界。

張市長表示，兩階段基層座談會第一輪由副市長、秘書長與里長座談，記錄里長們的意見，再由市府相關局處研議；第二輪由市長主持，向鄉親報告研議結果，若評估後無法立即解決也將說明原因。此外，第二輪座談會也可提出新議題，若座談時間內未能完整回應，或需要充分時間研議，市府相關局處會先在現場盡其所能回應議題，並於會後以書面方式提供說明，讓鄉親能夠充分瞭解市政推動情形。

座談會中，張善政及各局處代表分別針對海湖里積淹水定期清疏、新南路舊有加油站改建停車場規畫、仁愛路一段463號至五福一路人行道更新等議案進行詳細討論。市議員錢龍、許清順、劉勝全和市府團隊都出席座談會。