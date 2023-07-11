新竹客運不續營54條路線 監理所：不會驟然停駛

新竹客運不堪虧損，無意續營54條客運路線，影響範圍廣及桃竹苗。公路總局新竹區監理所今天表示，將視路線規劃整併或轉型幸福巴士等替代方案，不會許可證屆期就驟然停駛。

交通部公路總局新竹區監理所表示，新竹客運的54條客運路線中，34條去年9月許可證到期，另外20條將於今年9月12日到期，業者因長期虧損，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，乘車人數銳減，虧損加劇，皆於許可證屆期前提出不續營申請。

根據新竹客運提供資料，54條路線中有41條與新竹縣、市及桃園市相關，12條為苗栗縣，1條為新竹市，且有19條全路線皆位於新竹縣內。

新竹縣長楊文科今天表示，新竹客運路線不續營對新竹縣民衝擊最大，為保障民眾基本行的權利，新竹縣政府將聯合桃園市、新竹市、苗栗縣共同發聲，於7月21日「桃竹竹苗區域治理平台」會議提案，要求主管機關交通部公路總局，以專案方式處理，呼籲比照鄰近縣市市區公車每車公里成本，加碼給予補貼至新台幣52、53元，提高客運業者營運意願。

新竹區監理所透過新聞稿指出，目前規劃方案以路線優化整併、尋求有意願業者代駛、載客數低的路線轉型幸福巴士或幸福小黃等方向因應，會為維持民眾基本行的權利盡一切努力，業者也允諾不會屆期就驟然停止營運。

以竹客行駛新竹縣市的42條路線為例，去年到期26條、今年到期16條，已停駛2條分別為「5610竹東-北埔」、「5618新竹-新埔（經犁頭山）」，停駛條件以有替代路線才同意停駛。

新竹區監理所說，其餘路線若每班次搭乘人數為2至13人，即建議轉型由公所申請辦理幸福巴士、幸福小黃，經拜訪關西、芎林、橫山、新豐、新埔等公所，其中關西公所已提送幸福小黃計畫至新竹縣政府初審後送公路總局審查。

針對客運目前經營困境，新竹區監理所表示，公路總局除提高每車公里成本，並提供偏遠路線虧損補貼、一般公路客運票差、準基本運價補貼等補貼機制，以減緩客運業者營運壓力。