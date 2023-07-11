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通勤必經之路！新竹火車站往竹女方向 中華路二段人行道翻新7月完工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
中華路二段人行環境改善工程將行穿線退縮、道路全面刨鋪。圖／竹市府提供
中華路二段人行環境改善工程將行穿線退縮、道路全面刨鋪。圖／竹市府提供

新竹火車站前中華路二段一帶是不少學生通學、民眾通勤的必經之路，竹市府去年啟動人行道環境改善工程，7月翻新完工。市府指出，改善項目包含人行鋪面改善、行穿線退縮遠離路口、擴大路口人行道，號誌電纜下地及設置公車彎、停車彎與裝卸貨車用車位等，解決人車爭道問題、提升友善行人環境。

市府工務處指出，中華路二段人行步道因早期建置年代久遠，步道嚴重破損，不僅無障礙斜坡道不符規定，近東門街處也沒有實體人行道供行人通行，另考量車站前車流量大及通行安全需求，去年啟動人行環境改善計畫，也一併改善火車站前車道鋪面。

市長高虹安上任後，要求交通改善務必提供市民舒適安全的通行環境，工務處今年加緊改善既有人行道鋪面及增設實體人行道等工程項目，歷經多月施工於7月完工。搭乘大眾運輸工具的通勤族沿著中華路二段可明顯感受到人行步道加寬，步行更安心。

工務處表示，市府推動步行環境改善，已陸續完成新竹火車站周邊，如站前廣場、人行環境改善串連及騎樓順平。未來將持續進行交通改善，建構人車友善城市脈動不打結，提供市民舒適且安全的通行環境。

中華路二段人行環境改善工程完工，人行步道寬敞好走。記者張裕珍／攝影
中華路二段人行環境改善工程完工，人行步道寬敞好走。記者張裕珍／攝影
中華路二段人行環境改善工程7月完工，人行環境大升級。圖／竹市府提供
中華路二段人行環境改善工程7月完工，人行環境大升級。圖／竹市府提供

人行道 火車站 新竹

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