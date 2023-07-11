快訊

清水池挖出「3塊棕色果凍」以為是肉靈芝 專家鑑定後更嗨：比恐龍還老的生物

市政大樓停車格上畫黃線「民眾霧煞煞」 桃市府解釋了

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府市政大樓後棟外牆整修工程近期完工，但大樓外畫設多處停車格，卻同時設置黃線，不少市民誤停後收到違規停車通知，直呼標示不清讓人「霧煞煞」。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府市政大樓後棟外牆整修工程近期完工，但大樓外畫設多處停車格，卻同時設置黃線，不少市民誤停後收到違規停車通知，直呼標示不清讓人「霧煞煞」。記者朱冠諭／攝影

桃園市政府市政大樓後棟啟用逾20年，外牆整修工程經歷2年近期終於完工，不過大樓外畫設多處停車格，卻同時設置黃線，不少市民誤停後收到違規停車通知，直呼標示不清讓人「霧煞煞」。市府秘書處表示，目前工程還在辦理驗收程序，相關缺失會列入初驗加以改善，待缺失調整後會再研議停車格是否開放。

桃園市政府市政大樓後棟建築1994年啟用，至今逾20年，由於外牆壁面曾發生剝落，市府2021年6月起進行後棟外牆修復工程，近期完工後大樓外鷹架幾乎已全數拆除，市容恢復不僅讓來往用路人覺得通行便利，視野也開闊許多。

不過，市政大樓外原畫設多處付費機車停車格，工程圍籬拆除後，這些停車格並未被塗銷，僅在地上畫設黃線。許多民眾誤以為可以長期停放，紛紛將機車停在格子上，數小時後取車才發現車上被貼了「違規停車勸導單」。

停車格是否開放，秘書長呂淑真表示，秘書處希望能以維護市容為優先考量，但交通局也反映市府周圍有高度停車需求，建議應設置付費停車格或卸貨區；雙方還在研議中，整修工程驗收期間，除了臨停之外，會先勸導民眾不要將愛車停在此處。

桃園市政府市政大樓後棟外牆整修工程近期完工，不過有民眾反映坡道出現高低落差、不平整，擔憂年長者或孩童安全。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府市政大樓後棟外牆整修工程近期完工，不過有民眾反映坡道出現高低落差、不平整，擔憂年長者或孩童安全。記者朱冠諭／攝影

政大 桃園

延伸閱讀

世界客家博覽會8月11日桃園登場 桃市府與旅行業者簽MOU拚觀光

「慈湖拆光光？」 立委：假訊息酸桃市府再踹侯友宜兩腳

遭檢舉機車違停網狀線挨罰 台南阿嬤提行政訴訟結局大逆轉

無關成績！桃市府取消女足冠名贊助 真正原因曝光

相關新聞

通勤必經之路！新竹火車站往竹女方向 中華路二段人行道翻新7月完工

新竹火車站前中華路二段一帶是不少學生通學、民眾通勤的必經之路，竹市府去年啟動人行道環境改善工程，7月翻新完工。市府指出，...

市政大樓停車格上畫黃線「民眾霧煞煞」 桃市府解釋了

桃園市政府市政大樓後棟啟用逾20年，外牆整修工程經歷2年近期終於完工，不過大樓外畫設多處停車格，卻同時設置黃線，不少市民...

爭取新竹外海離岸發電 瑞立風電聆聽漁民心聲

政府推動綠色能源政策，不少開發商瞄準海上風力資源。瑞立風電爭取在新竹外海建置離岸風力發電計畫，不少漁民憂心衝擊生計，瑞立...

爭取後龍好望角苗32線、苗33道路拓寬 公路總局今會勘

苗栗縣後龍好望角觀光景點，因正值暑假旺季，平日、假日人潮、車潮明顯增加，但周邊銜接道路苗32線、苗33線因路幅不寬，會車...

廢柴華麗轉身 農委會揭露首座剩餘資材循環利用系統

農委會與苗栗縣南庄賽夏族合作，建構出全國第一個山林共管、資源循環的示範場域，主委陳吉仲今天視察，首度對外揭露示範場域內設...

為新竹寶山長者健檢視力 朱立倫：明年到五峰傳愛

銀光未來創新協會今天到新竹縣寶山鄉舉辦銀光敬老眼鏡傳愛活動，為在地長者免費驗光、配鏡，國民黨主席兼協會創辦人朱立倫今與新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦