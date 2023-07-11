市政大樓停車格上畫黃線「民眾霧煞煞」 桃市府解釋了

桃園市政府市政大樓後棟啟用逾20年，外牆整修工程經歷2年近期終於完工，不過大樓外畫設多處停車格，卻同時設置黃線，不少市民誤停後收到違規停車通知，直呼標示不清讓人「霧煞煞」。市府秘書處表示，目前工程還在辦理驗收程序，相關缺失會列入初驗加以改善，待缺失調整後會再研議停車格是否開放。

桃園市政府市政大樓後棟建築1994年啟用，至今逾20年，由於外牆壁面曾發生剝落，市府2021年6月起進行後棟外牆修復工程，近期完工後大樓外鷹架幾乎已全數拆除，市容恢復不僅讓來往用路人覺得通行便利，視野也開闊許多。

不過，市政大樓外原畫設多處付費機車停車格，工程圍籬拆除後，這些停車格並未被塗銷，僅在地上畫設黃線。許多民眾誤以為可以長期停放，紛紛將機車停在格子上，數小時後取車才發現車上被貼了「違規停車勸導單」。