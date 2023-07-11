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爭取新竹外海離岸發電 瑞立風電聆聽漁民心聲

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
瑞立風電也說明，將會持續和漁民溝通，未達成協議前，絕對不會動工。記者黃羿馨／攝影
瑞立風電也說明，將會持續和漁民溝通，未達成協議前，絕對不會動工。記者黃羿馨／攝影

政府推動綠色能源政策，不少開發商瞄準海上風力資源。瑞立風電爭取在新竹外海建置離岸風力發電計畫，不少漁民憂心衝擊生計，瑞立風電今天上午也舉辦說明會聆聽漁民心聲，約近20位漁民和民代到場參加，提出噪音、賠償金以及憂心電纜線破壞生態和道路等問題。瑞立風電也說明，將會持續和漁民溝通，未達成協議前，不會進行任何開發。

瑞立風電說明，離岸風力發電計畫將在新竹縣外海離岸最近距離21公里處建置約90平方公里的風場，水深範圍70至95公尺，風場已避開漁港、濕地、保護礁區、漁業資源保育區及重要野鳥、白海豚等棲地等，風機數量最多為114支，單機裝置容量約8至20MW，未來台電規劃建設陸域設施，並於桃園觀音或新竹市北區之上岸點連接陸纜。

李姓漁民提出質疑，施工打樁的噪音，是否擾動魚群、破壞礁石岩盤？尤其海底礁石岩盤就是高經濟魚類石斑、鯛魚的棲息地，憂心衝擊當地漁業；李姓漁民更指出，他家距離陸地風力機僅98公尺，長期飽受低頻噪音，憂心再建置離岸發電機，居住環境會更惡劣。

新竹區漁會代表也表示，開發商是既得利益者，漁民損失漁權，大塊捕魚的土地沒了，風車蓋了漁船就不能進去，「等於說是賣給你們」，希望開發商直接說出要補償多少錢，後續再來談。

新竹縣議員吳傳地表示，風力發電是政府政策，漁民不會為了反對而反對，但希望開發商能夠照顧漁民生計，重要的是補償金部分；新豐村長吳石明也說，漁獲現在不好、漁民生計吃緊，往後如果計畫延續甚至順利開發，一定要照顧到漁民朋友。

吳石明也提問，關於電纜埋設，是否會經過村子道路，站在村長立場，不贊成在村裡進行工程，先前觀海大道不斷施工非常破爛，還造成幾次車禍，最後才找來二河局花了1200萬鋪好10公分柏油路，如今電纜若要埋在那邊，對村子會非常困擾。

瑞立風電籌備處、榕曜綠能總經理鄒瑛表示，噪音相關問題，均會遵循環評相關法規，打樁機開始打樁時，會先輕敲讓魚群離開，施工也會低於160分貝以下。至於纜線部分，環評顧問公司已進行相關研究，報告結果也會成為團隊施工準則，在施工前、施工中都會對整體環境監測，且纜線沒有在新豐上岸，不會有道路破壞問題。

新豐村長吳石明提問，關於電纜埋設，是否會經過村子道路。記者黃羿馨／攝影
新豐村長吳石明提問，關於電纜埋設，是否會經過村子道路。記者黃羿馨／攝影
新竹區漁會代表也表示望開發商直接說出要補償多少錢，後續再來談。記者黃羿馨／攝影
新竹區漁會代表也表示望開發商直接說出要補償多少錢，後續再來談。記者黃羿馨／攝影
瑞立風電說明，離岸風力發電計畫將在新竹縣外海離岸最近距離21公里處建置約90平方公里的風場。圖／瑞立風電提供
瑞立風電說明，離岸風力發電計畫將在新竹縣外海離岸最近距離21公里處建置約90平方公里的風場。圖／瑞立風電提供
新竹縣議員吳傳地表示，風力發電是政府政策，漁民不會為了反對而反對，但希望開發商能夠照顧漁民生計。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員吳傳地表示，風力發電是政府政策，漁民不會為了反對而反對，但希望開發商能夠照顧漁民生計。記者黃羿馨／攝影
李姓漁民提出質疑，施工打樁的噪音，是否擾動魚群、破壞礁石岩盤？。記者黃羿馨／攝影
李姓漁民提出質疑，施工打樁的噪音，是否擾動魚群、破壞礁石岩盤？。記者黃羿馨／攝影
瑞立風電今天上午舉辦說明會聆聽漁民心聲，約近20位漁民和民代到場參加。記者黃羿馨／攝影
瑞立風電今天上午舉辦說明會聆聽漁民心聲，約近20位漁民和民代到場參加。記者黃羿馨／攝影

漁民 新竹 噪音

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