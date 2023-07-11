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爭取後龍好望角苗32線、苗33道路拓寬 公路總局今會勘

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
後龍好望角觀光景點，常吸引遊客前來踏青、觀賞日落，地方爭取周邊道路擴寬來提升服務品質。記者吳傑沐／攝影
後龍好望角觀光景點，常吸引遊客前來踏青、觀賞日落，地方爭取周邊道路擴寬來提升服務品質。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣後龍好望角觀光景點，因正值暑假旺季，平日、假日人潮、車潮明顯增加，但周邊銜接道路苗32線、苗33線因路幅不寬，會車困難影響交通，地方已初步規畫兩條路線拓寬計畫，盼中央能補助經費；立委陳超明今天邀集交通部公路總局等單位現勘，但最終是由縣政府針對兩案重新規畫，暫難定案。

苗32線是彎瓦社區居民進出的主要道路，由於路幅過窄，時常形成會車困難情形。原先後龍鎮公所規畫是南港里山邊11鄰起，終點至媽靈宮，全長約400公尺；而苗縣府為有效解決該區塊路幅問題，拉長擴寬距離，起點改為西濱公路聯絡道起，一路延伸至媽靈宮，總長度約900公尺。

公路總局副局長林聰利建議，縣政府針對苗32線部分，重新進行整體盤點規畫，先提報可行性研究計畫，以利後續規畫路網拓寬一次到位。另外，有關苗33線部分，他則認為，為能改善苗33線眾多車潮湧入社區的情形，建議縣府重新規畫路線，透過截彎取直的設計，滿足居民、遊客的需求，也同步苗33線整體路段進行重新盤點，以利後續苗33線與苗32線串接，形成完整的交通路網。

陳超明表示，好望角地區遊客數日漸增加，苗32線、苗33線交通設施改善是重中之重，目前也持續推動新能源教育館的成立，讓好望角地區成苗栗海線的新地標。

立委陳超明今天邀集交通部公路總局等單位，現勘苗32線、苗33線拓寬計畫，但最終是由縣政府針對兩案重新規畫，暫難定案。圖／陳超明服務處提供
立委陳超明今天邀集交通部公路總局等單位，現勘苗32線、苗33線拓寬計畫，但最終是由縣政府針對兩案重新規畫，暫難定案。圖／陳超明服務處提供

陳超明 車潮

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