新竹市立動物園導覽志工招募開跑 16歲以上可報名

新竹市立動物園今年度導覽志工招募開跑囉，園方今天指出，志工服務內容包含園區導覽、遊客引導、服務中心諮詢、教案執行、推廣季節活動等，即日起至8月27日受理報名，歡迎年滿16歲喜愛動物、有熱忱並樂於與人群互動的民眾報名加入。

市長高虹安表示，新竹市立動物園創立於1936年，是台灣現址最老的動物園，也是大小朋友喜愛的教育場域；目前動物園志工共50人，透過志工導覽可讓造訪動物園的遊客更了解各項動物知識，及新竹市立動物園的歷史脈絡。

動物園長楊礎遠說明，動物園導覽志工招募現正開放報名，學員需參與志工基礎訓練課程，培訓時間為9月4日至9月7日及9月11日，5天共20個小時，強化相關專業知能、協助推廣生命教育與環境教育，結訓後並通過考核者，將授證成為基礎志工。

竹市府指出，動物園導覽志工不僅是動物園推廣教育最寶貴且重要的資產，也是動物園維持良好服務品質的最佳助力，報名表單請點選https://reurl.cc/01Kp9x。欲瞭解更多新竹市立動物園志工服務制度，請參閱：https://reurl.cc/ZW4bmA。