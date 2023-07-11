廢柴華麗轉身 農委會揭露首座剩餘資材循環利用系統

農委會與苗栗縣南庄賽夏族合作，建構出全國第一個山林共管、資源循環的示範場域，主委陳吉仲今天視察，首度對外揭露示範場域內設置的「林業剩餘資材循環利用系統」，可將以往伐木後都棄於人工林區的剩餘資材，加工成精油、生物炭及生質顆粒，賦予新的市場價值。

農委會指出，農委會將升格為農業部，因應2040農業淨零目標、健全糧食安全體系、保護農地及利用發展，實現農業多功能價值，農業部將成立「資源永續利用司」為專責單位；為確保陸域重要生態系及生物多樣性完整、強化森林及自然碳匯，並永續分享森林生態系服務價值，林務局將改制為「林業及自然保育署」，施政願景都是在自然資源永續利用的主軸下，打造新動能。

陳吉仲上午由林務局長林華慶、賽夏族長老根誌優等人陪同赴新竹林管處南庄苗圃視察林業剩餘資材循環利用系統。林務局指出，南庄地區100公頃台灣杉及柳杉人工林生產區，每年平均採伐量達2400立方公尺，其中七成為原木，加工後做為木構規格、家具等用材，殘餘的三成剩餘資材每年約846噸，如枝梢材、不規則材、頭徑材、樹葉枯枝等，以往都就地棄置疏伐區內自然分解。

林務局表示，循環利用系統將剩餘資材以機器加工、乾燥破碎或蒸餾萃取，製成植物精油、生物炭、生質顆粒，其中 燃料生質顆粒可提供周邊部落家庭使用，還可透過氣化爐作用，供應南庄地區林下經濟產業育成中心辦公用電及成為萃取精油的的的熱量來源。系統產出的熱能，可乾燥段木香菇，讓廢柴華麗轉身成為綠金，建立可行的循環產業鏈及農業淨零等目標。