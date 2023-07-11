為新竹寶山長者健檢視力 朱立倫：明年到五峰傳愛
銀光未來創新協會今天到新竹縣寶山鄉舉辦銀光敬老眼鏡傳愛活動，為在地長者免費驗光、配鏡，國民黨主席兼協會創辦人朱立倫今與新竹縣長楊文科一同出席，希望能造福偏鄉長者的視力健康，更約定明年將前進五峰鄉，延續傳愛活動。
銀光敬老眼鏡傳愛已連續3年在新竹縣舉辦，第一年先到峨眉舉行獲得很大反響，因此朱立倫隨即在第二年安排北埔鄉的傳愛活動，今年則是第三年，首次在寶山鄉舉辦。朱立倫說每次他到地方關心長者，楊文科都會建議他一定也要到新竹縣其他鄉鎮舉辦，因此決定明年再到五峰鄉，為長者服務。
銀光敬老眼鏡傳愛創辦至今從北而南服務到各個縣市，已經服務超過25萬人次，除了驗光、配鏡之外，也檢查部分眼科疾病例如青光眼、白內障或是黃斑部病變等，協助長者及早發現、及早治療。今年在寶山的活動更是擠進超過200名65歲以上的長者前來健檢視力。
楊文科表示，由銀光未來創新協會舉辦的高齡者驗光服務，聯合各協會驗光師、驗光生們一起照顧鄉親的視力，「眼睛健康，看什麼都清楚」，而在檢查視力外，從中也會發現部分狀況，例如眼睛的相關疾病等。協會2年前從峨眉鄉、去年到北埔鄉，今年再到寶山鄉，特別感謝朱立倫，期許明年能再到五峰鄉服務。
楊文科說，透過專業的驗光服務，不僅是配鏡，也是守護長者的視力健康，感謝所有協助的單位、驗光師，共同照顧長者的視力健康。
朱立倫會後也與楊文科一同參觀活動舉辦的地點「新城風糖」，由新城風糖園區執行長王翎鳳導覽，帶領楊文科、朱立倫共同參觀園區的地方創生、社區發展的成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言