為新竹寶山長者健檢視力 朱立倫：明年到五峰傳愛

銀光未來創新協會今天到新竹縣寶山鄉舉辦銀光敬老眼鏡傳愛活動，為在地長者免費驗光、配鏡，國民黨主席兼協會創辦人朱立倫今與新竹縣長楊文科一同出席，希望能造福偏鄉長者的視力健康，更約定明年將前進五峰鄉，延續傳愛活動。

銀光敬老眼鏡傳愛已連續3年在新竹縣舉辦，第一年先到峨眉舉行獲得很大反響，因此朱立倫隨即在第二年安排北埔鄉的傳愛活動，今年則是第三年，首次在寶山鄉舉辦。朱立倫說每次他到地方關心長者，楊文科都會建議他一定也要到新竹縣其他鄉鎮舉辦，因此決定明年再到五峰鄉，為長者服務。

銀光敬老眼鏡傳愛創辦至今從北而南服務到各個縣市，已經服務超過25萬人次，除了驗光、配鏡之外，也檢查部分眼科疾病例如青光眼、白內障或是黃斑部病變等，協助長者及早發現、及早治療。今年在寶山的活動更是擠進超過200名65歲以上的長者前來健檢視力。

楊文科表示，由銀光未來創新協會舉辦的高齡者驗光服務，聯合各協會驗光師、驗光生們一起照顧鄉親的視力，「眼睛健康，看什麼都清楚」，而在檢查視力外，從中也會發現部分狀況，例如眼睛的相關疾病等。協會2年前從峨眉鄉、去年到北埔鄉，今年再到寶山鄉，特別感謝朱立倫，期許明年能再到五峰鄉服務。

楊文科說，透過專業的驗光服務，不僅是配鏡，也是守護長者的視力健康，感謝所有協助的單位、驗光師，共同照顧長者的視力健康。