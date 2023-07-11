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高虹安率局處長幫慶生 竹市議長許修睿生日願望曝光

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議長許修睿今天過57歲生日，新竹市議會與新竹市政府今天攜手舉辦7月壽星生日會，邀請同在7月生日的議員、局處首長一起慶生，市長高虹安也率局處首長出席。記者張裕珍／攝影
新竹市議長許修睿今天過57歲生日，新竹市議會與新竹市政府今天攜手舉辦7月壽星生日會，邀請同在7月生日的議員、局處首長一起慶生，市長高虹安也率局處首長出席。記者張裕珍／攝影

新竹市議長許修睿今天過57歲生日，新竹市議會與新竹市政府今天攜手舉辦7月壽星生日會，邀請同在7月生日的議員、局處首長一起慶生，市長高虹安也出席與眾人一同高唱生日快樂歌，府會和諧的場面難得。許修睿現場許下期許台灣未來政治清明、新竹市發展越來越好的生日願望，氣氛溫馨融洽。

新竹市議會按傳統會替當月過生日的議員慶生，7月壽星有議長許修睿、時代力量議員廖子齊、國民黨議員蕭志潔與民進黨議員陳建名。議會趁今天臨時會最後1天結束後安排生日會，高虹安也率領府內一級主管出席，7月生日的局處首長則有都發處長翁義芳、環保局長江盛任與衛生局長陳厚全。

許修睿致詞說，今天場面歡樂，很開心府會和諧一起舉辦7月的慶生會。他也許下生日願望，表示第1個希望未來台灣政治能夠清明，第2個新竹市發展越來越好，在高虹安市長帶領下府會和諧共創新竹未來，第3個願望「不能講」，但接著打趣地說「越來越年輕就好」，一句話逗翻眾人。

有資深議員說，議會過去都會替議員、議長慶生，但過去長年府會關係不佳，市府幾乎不曾參與過議會舉辦的慶生會，遑論是市長親自帶著局處首長一起參加祝福；這次的7月壽星會相當難得，感受到府會和諧的難得氣氛，也能在輕鬆氣氛下交流市政。

新竹市議長許修睿今天過57歲生日，新竹市議會與新竹市政府今天攜手舉辦7月壽星生日會，邀請同在7月生日的議員、局處首長一起慶生，市長高虹安也率局處首長出席。記者張裕珍／攝影
新竹市議長許修睿今天過57歲生日，新竹市議會與新竹市政府今天攜手舉辦7月壽星生日會，邀請同在7月生日的議員、局處首長一起慶生，市長高虹安也率局處首長出席。記者張裕珍／攝影
新竹市議長許修睿今天過57歲生日，新竹市議會與新竹市政府今天攜手舉辦7月壽星生日會，邀請同在7月生日的議員、局處首長一起慶生，市長高虹安也率局處首長出席。記者張裕珍／攝影
新竹市議長許修睿今天過57歲生日，新竹市議會與新竹市政府今天攜手舉辦7月壽星生日會，邀請同在7月生日的議員、局處首長一起慶生，市長高虹安也率局處首長出席。記者張裕珍／攝影

生日 新竹 議員 高虹安

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