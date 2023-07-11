快訊

《BBC》性醜聞逆轉？當事人找律師：媽媽指控全是垃圾

彰化爆「房思琪」翻版至少10女學生受害 補教界急回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界客家博覽會8月11日桃園登場 桃市府與旅行業者簽MOU拚觀光

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
桃園市長張善政（左四）、客委會副主委周江杰（右四）上午與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程。記者林俊良／攝影
桃園市長張善政（左四）、客委會副主委周江杰（右四）上午與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程。記者林俊良／攝影

由中華民國客家委員與桃園市政府合辦世界客家博覽會，將在8月11日開幕，桃園市政府特別與七大旅遊協會合作，今天在台北晶華酒店簽署共同迎客協議，邀請國內外超過600家旅行社業者共同行銷桃園，桃園市長張善政表示，展覽陸續進駐場館，在各場館間也有交通接駁，預估帶來600萬人次流量。

本次主題是「看世客博·遊桃花園」以世客博2大主展區、8大副展區及17衛星展區串聯桃園特色旅遊元件與客家元素推出遊程，市長張善政表示，這是有史以來第一次，有客家委員會和桃園市政府合辦，為讓全台灣民眾客家風情跟文化，特別與七大旅遊協會簽署共同迎客協議，一起拚觀光迎客到桃園。

張善政說，目前各場館在硬體建築，幾乎已經就緒，展覽內容也陸續進駐中，場館與場館都有一定距離，自遊客若來桃園參觀，市府在主要景點都有安排接駁，如果是旅遊業者套裝行程，本身就有交通工具，不用擔心。

客家委員會副主委周江杰表示，這是有史以來第一次舉辦世界客家博覽會，這次展覽內容相當豐富，更跳脫傳統客家族群框架，給參觀民眾全新感受，也特別和旅行業者合作希望能吸引海外客家鄉親，回到台灣共襄盛舉，將桃園打造成客家文化首都。

觀旅局長周柏吟表示，配合這次世界客家博覽會，市府特別邀請國內外共600餘家旅行社業者共同行銷桃園，透過第一線的旅行業者共同推薦優質遊程，將2023世客博主副展館豐富多元的規畫內容，結合桃園觀光景點分享給更多國內外的旅客，帶動桃園觀光熱潮，目前預估國際參觀旅客有20萬人次，參觀人潮可達600萬人次。

張善政 桃園 MOU

延伸閱讀

影／張善政推廣桃園世客博遊程 與旅遊協會簽MOU

參加桃園豐年祭 張善政：事務幹部過中高級族語每月加千元

桃園戶政35績優人員6戶所表揚 張善政：服務我打100分

桃園智慧農耕團全國首成軍 張善政：提升農業品質效率

相關新聞

爭取新竹外海離岸發電 瑞立風電聆聽漁民心聲

政府推動綠色能源政策，不少開發商瞄準海上風力資源。瑞立風電爭取在新竹外海建置離岸風力發電計畫，不少漁民憂心衝擊生計，瑞立...

爭取後龍好望角苗32線、苗33道路拓寬 公路總局今會勘

苗栗縣後龍好望角觀光景點，因正值暑假旺季，平日、假日人潮、車潮明顯增加，但周邊銜接道路苗32線、苗33線因路幅不寬，會車...

廢柴華麗轉身 農委會揭露首座剩餘資材循環利用系統

農委會與苗栗縣南庄賽夏族合作，建構出全國第一個山林共管、資源循環的示範場域，主委陳吉仲今天視察，首度對外揭露示範場域內設...

為新竹寶山長者健檢視力 朱立倫：明年到五峰傳愛

銀光未來創新協會今天到新竹縣寶山鄉舉辦銀光敬老眼鏡傳愛活動，為在地長者免費驗光、配鏡，國民黨主席兼協會創辦人朱立倫今與新...

世界客家博覽會8月11日桃園登場 桃市府與旅行業者簽MOU拚觀光

由中華民國客家委員與桃園市政府合辦世界客家博覽會，將在8月11日開幕，桃園市政府特別與七大旅遊協會合作，今天在台北晶華酒...

專業的來了！美大聯盟場務專家周四場勘新竹棒球場 綠籲公開透明

新竹棒球場改善持續受關注，美國大聯盟場務專家Chad Olsen明天來台。新竹市民進黨團今天向市府提出4點訴求，要求場勘...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦