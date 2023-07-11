世界客家博覽會8月11日桃園登場 桃市府與旅行業者簽MOU拚觀光

由中華民國客家委員與桃園市政府合辦世界客家博覽會，將在8月11日開幕，桃園市政府特別與七大旅遊協會合作，今天在台北晶華酒店簽署共同迎客協議，邀請國內外超過600家旅行社業者共同行銷桃園，桃園市長張善政表示，展覽陸續進駐場館，在各場館間也有交通接駁，預估帶來600萬人次流量。

本次主題是「看世客博·遊桃花園」以世客博2大主展區、8大副展區及17衛星展區串聯桃園特色旅遊元件與客家元素推出遊程，市長張善政表示，這是有史以來第一次，有客家委員會和桃園市政府合辦，為讓全台灣民眾客家風情跟文化，特別與七大旅遊協會簽署共同迎客協議，一起拚觀光迎客到桃園。

張善政說，目前各場館在硬體建築，幾乎已經就緒，展覽內容也陸續進駐中，場館與場館都有一定距離，自遊客若來桃園參觀，市府在主要景點都有安排接駁，如果是旅遊業者套裝行程，本身就有交通工具，不用擔心。

客家委員會副主委周江杰表示，這是有史以來第一次舉辦世界客家博覽會，這次展覽內容相當豐富，更跳脫傳統客家族群框架，給參觀民眾全新感受，也特別和旅行業者合作希望能吸引海外客家鄉親，回到台灣共襄盛舉，將桃園打造成客家文化首都。

觀旅局長周柏吟表示，配合這次世界客家博覽會，市府特別邀請國內外共600餘家旅行社業者共同行銷桃園，透過第一線的旅行業者共同推薦優質遊程，將2023世客博主副展館豐富多元的規畫內容，結合桃園觀光景點分享給更多國內外的旅客，帶動桃園觀光熱潮，目前預估國際參觀旅客有20萬人次，參觀人潮可達600萬人次。