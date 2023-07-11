專業的來了！美大聯盟場務專家周四場勘新竹棒球場 綠籲公開透明

新竹棒球場改善持續受關注，美國大聯盟場務專家Chad Olsen明天來台。新竹市民進黨團今天向市府提出4點訴求，要求場勘棒球場時開放議員參與、美方檢測報告市府應全文原文公開等，讓資訊透明公開才能化解民眾疑慮。新竹市政府呼籲，回歸球場專業，不重蹈先前覆轍。

市府回應，市府完全尊重美方專家的專業意見，以不打擾現場工作、回歸球場專業為原則，在符合上述前提下，會適度安排媒體規畫及對外說明，並盼府會朝野共同支持；新竹市立棒球場改善交由專業來執行，不重蹈先前覆轍，達成市民朋友的殷殷期盼。

據了解，美國大聯盟場務專家Chad Olsen明天來台，後天到新竹棒球場勘查，議員已向市府提出也要到場了解，希望在看台區觀看美方等相關單位檢測情形，市府正與美方協商中。

民進黨團提出4大訴求，分別為美國大聯盟場務專家會勘，應開放讓議會棒球場監督小組參與，會尊重美方專家的檢測方式，議員皆自律並不介入；美方檢測報告市府應全文原文公開，BrightView公司的原始文件應以妥善保存，莫讓有人心士操作片面資訊。

此外、 比對棒球場原先合約以及美方檢測報告與建議事項，讓原先棒球場改建的規格可以對接大聯盟等級球場的規範，藉此釐清營造商應負起的改善責任；若改善超出原先球場規格，希望召開臨時會舉行棒球場改善的專案報告在合法合規、合理追加的情況下，民進黨議會黨團將支持通過新竹市立棒球場「大聯盟等級」的改造案相關預算追加。