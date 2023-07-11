聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣擴大辦理老人免費健檢 7月17日起報名限額1萬人
新竹縣政府持續服務長輩，每年辦理老人免費健康檢查服務，今年擴大辦理，凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民長者及年滿65歲以上長者，7月17日起可向縣府合作的9家醫院報名健康檢查，全縣限額1萬名。
新竹縣長楊文科表示，縣府運用公益彩券盈餘分配基金投入辦理老人福利等社會福利，讓公彩愛心無限分享。今年為照顧原住民及長者的健康，長者免費健康檢查擴大辦理，凡設籍新竹縣年滿55歲的原住民(民國57年9月30日前出生者)及年滿65歲以上的長輩（47年9月30日前出生者），皆可向9家醫院預約報名。今年免費健康檢查將依各醫院分配人數，檢查期間為8月1日起至9月30日止，呼籲符合資格的鄉親，把握時間申請免費健檢。
社會處表示，今年縣府委託的醫院共9家，分別有台北榮民總醫院新竹分院、新竹台大分院生醫醫院（竹北院區與竹東院區）、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及林醫院等；健檢項目包括胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。
社會處也提醒，每位長者每年參加長者健康檢查補助以1次為限，已做過健保署成人健康檢查者仍可做長者健康檢查，但若重複、超次，須由受檢者自行負擔費用。請符合受檢資格的長輩向簽約的醫院洽詢辦理，也鼓勵民眾將好康資訊分享給家中長輩，讓長輩健康多一分保障。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言