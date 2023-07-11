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平鎮路口淹水擋水板惹民怨 桃議員市府會勘解29年水患

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮中豐路山頂段229號與湧光路口淹水，市府設擋水板擋水卻交通不便，市議員黃敬平（中）會勘解決。記者曾增勳／攝影
平鎮中豐路山頂段229號與湧光路口淹水，市府設擋水板擋水卻交通不便，市議員黃敬平（中）會勘解決。記者曾增勳／攝影

桃園市豪大降雨，平鎮區中豐路山頂段、湧光路口幾乎淹水成患，民怨29年未解，市府水務局在該路口設置擋水板擋水，卻造成民眾批評擋水板影響交通阻礙，市議員黃敬平今天上午表示，該路口治水和交通動線陷入兩難，會勘結論增設湧光路口道路側溝格柵、排水孔等集水設施，希望市府汛期前盡快施作，徹底解決該路口水患及交通不便爭議。

市府水務局表示，中豐路山頂段229號與湧光路口，周邊轉彎路段、地勢低窪，地勢西高東低，每遇豪大雨勢，造成路面積水、淹水危險，設置擋水板類似沙包性質，可阻斷路面水流，有效降低積淹水狀況，路口擋水板封閉影響交通只是暫時性，養工處完成側溝排水設施後，立即移除該擋水板。

市府養工處表示，該路口淹水狀況，按照水務局提供水理分析，既有道路側溝恐怕排水不及宣洩，實務上作法考量增加水溝格柵及側溝加大、加深，以利收集路面雨量排放，預計7月底前先辦理說明會，取得地方共識後進場施工。

該中豐路山頂段229號與湧光路口淹水民怨，黃敬平邀集市府水務局、養工處人員在該路口辦理會勘，尋求解決淹水及交通方案，在地居民鄧先生說，該路口積、淹水問題29年來難以解決，每年颱風季節或強降大雨，居民總是膽戰心驚，希望市府有關單位徹底解決山仔頂積、淹水隱患，讓 居民安心。

黃敬平表示，現場會勘決議，應先增設湧光路口水溝格柵、排水孔等集水設施，考量既有側溝重建難度，請養工處趕快研議從中豐路山頂段229號經215號至中豐路、東豐路口，再增設一條130公尺路邊側溝，趁颱風汛期來臨前盡快施作，避免強降雨勢使用臨時擋水板引起交通不便的民怨。

平鎮中豐路山頂段229號與湧光路口淹水，市府設擋水板擋水卻交通不便引起民怨。圖／取自臉書「我是平鎮人」
平鎮中豐路山頂段229號與湧光路口淹水，市府設擋水板擋水卻交通不便引起民怨。圖／取自臉書「我是平鎮人」
平鎮中豐路山頂段229號與湧光路口淹水，市府設擋水板擋水卻交通不便，市議員黃敬平（右一）會勘解決。記者曾增勳／攝影
平鎮中豐路山頂段229號與湧光路口淹水，市府設擋水板擋水卻交通不便，市議員黃敬平（右一）會勘解決。記者曾增勳／攝影

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