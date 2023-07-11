新竹棒球場改善 美職棒大聯盟指定場務13日場地檢測

新竹市立棒球場工程缺失改善受矚目，市府今指出，MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen將於明日抵台，預計後天（13日）展開棒球場場地檢測與評估工作。Chad Olsen為BrightView公司運動草坪事業部總經理，棒球場務專家生涯超過25年，從奧運賽事、MLB海外賽、歷屆世界棒球經典賽幾乎無役不與，希望借助世界級專業力量，盼徹底解決球場問題。

市府表示，BrightView公司經手的國際棒球賽事球場，大多由運動草坪事業部總裁Murray Cook、總經理Chad Olsen擔任場地負責人；Chad Olsen經手賽事包含歷屆WBC世界棒球經典賽（共5屆）、所有MLB海外賽、2屆美日明星賽、2屆奧運會，作為世界一等一的棒球場務專家，實至名歸。

不過，近日有部分人士不熟悉BV公司及總經理Chad Olsen，進而產生誤解言論，市府發言人徐千晴說，相信多數人有理性思維，不會輕信網路謠言，也呼籲社會尊重專業，國家才能大步邁進，台灣體育專業發展距離歐美國家仍有一段差距，應該將體育視為一門主流專業，改變從尊重專家開始。

徐千晴說，BV公司是美國大聯盟唯一指定場務單位，負責MLB諸多重大國際賽事，稱呼總經理Chad Olsen為世界級棒球場務之專家，一點問題也沒有，中華民國棒球協會、台北市副市長李四川、遠雄副總經理楊舜欽，都稱BV公司專家為大聯盟場務專家，沒有人有疑義，有心人士卻針市府雞蛋裡挑骨頭，甚至批評Chad Olsen為「管理草皮的工頭」，台灣社會不會接受這種歧視專業、遂行自己政治立場的行為。

市府指出，Chad Olsen近期經手項目包括2013年WBC世界棒球經典賽、2014年MLB海外開幕戰：雪梨、2014年美日明星賽：東京、2017年WBC世界棒球經典賽、2018年美日明星賽：東京、2019年MLB海外開幕戰：東京、2019年MLB海外賽：倫敦、2021年東京奧運會、2021年夢幻成真（Fields of Dreams）棒球場、2023年WBC世界棒球經典賽：東京／台中、2023年MLB海外賽：墨西哥城、2023年MLB海外賽：倫敦。