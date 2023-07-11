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竹北天坑表面波檢測結果出爐 地層不穩持續封閉三條路

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
初步成果報告顯示部分地層速度變化不穩定。市公所將勝利一路、勝利二路、莊敬六街維持封閉狀態直到改善至安全標準。圖／公所提供
初步成果報告顯示部分地層速度變化不穩定。市公所將勝利一路、勝利二路、莊敬六街維持封閉狀態直到改善至安全標準。圖／公所提供

竹北市豐采520建案莊敬六街天坑案，竹北市公所自主投入經費承擔檢測行政工作，進行「表面波」及「透地雷達」2種各具深淺層優勢探測，初步成果報告顯示部分地層速度變化不穩定。對此，市公所將勝利一路、勝利二路、莊敬六街維持封閉狀態直到改善至安全標準。

竹北市公所委託第三方綜合技師團隊「台灣標達工程檢測」，針對豐采520建案四周道路，竹北市長鄭朝方表示，市公所已向主管機關新竹縣府通知報告結果並提出示警，後續公所將持續投入深層地層超低頻透地雷達等檢測，進一步釐清地層狀況。

日前針對勝利一路、勝利二路、莊敬六街及自強北路，施作表面波探測，據報告分析，自強北路及勝利一路於深度20到25M範圍的地層速度變化較不穩定，本周將針對該區域施作深層地層超低頻透地雷達檢測。

至於淺層部份於勝利二路小範圍地層速度偏低區域，也將採取計畫施作敲擊回音檢測、鑽孔及內視鏡檢測，小範圍開挖確認地層狀況，後續將針對所有安全檢測成果提出說明，以釐清地層現況是否安全。

公所工務課課長王志文表示，建案周邊道路部分路段測出地層速度變化不穩定，以市民安全優先考量，勝利一路、勝利二路、莊敬六街由公所道路養護，將維持封閉狀態直到改善至安全標準，至於隸屬縣道的自強北路，養護亦為新竹縣政府權責，由縣府進一步評估開放與否。

鄭朝方表示，市民對第三方公正檢測單位的要求，公所也承擔責任，以二備金支應檢測工程，日前收到初步結果報告，旋即敬告道路所有權管轄機關縣府，並同步提出示警；後續台灣標達工程檢測公司將透過深層透地雷達地層檢測、3D透地雷達檢測、3D光達掃描探測、鑽孔及內視鏡檢測、敲擊回音檢測等輔助驗證，再三確認地層狀況符合檢測的安全基準，將回填道路，並報請主管機關縣府同意後，即開放周邊道路解封，會持續把關，守住最後一道防線。

竹北市公所自主投入經費承擔檢測行政工作，進行「表面波」及「透地雷達」2種各具深淺層優勢探測。圖／公所提供
竹北市公所自主投入經費承擔檢測行政工作，進行「表面波」及「透地雷達」2種各具深淺層優勢探測。圖／公所提供
竹北市長鄭朝方表示，日前收到初步結果報告，旋即敬告道路所有權管轄機關縣府，並同步提出示警。圖／公所提供
竹北市長鄭朝方表示，日前收到初步結果報告，旋即敬告道路所有權管轄機關縣府，並同步提出示警。圖／公所提供

天坑 新竹

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