影／張善政推廣桃園世客博遊程 與旅遊協會簽MOU

桃園市長張善政上午與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程，「看世客博·遊桃花園」旅遊方案正式開跑。

「看世客博·遊桃花園」以世客博2大主展區、8大副展區及17衛星展區串聯桃園特色旅遊元件與客家元素推出遊程，今天上午在台北晶華酒店召開「聯合迎客MOU記者會暨業者說明會」，桃園市長張善政親自到場與七大旅遊協會簽署共迎客協議，希望透過不同導向的套裝行程，提供民眾更好的參觀體驗，一起拚觀光迎客到桃園。