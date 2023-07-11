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影／張善政推廣桃園世客博遊程 與旅遊協會簽MOU

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
桃園市長張善政（左五）、客委會副主委周江杰（右五）與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程，2023世界客家博覽會將於8月11日盛大開幕，為期66天的世客博將吸引百萬國內外遊客到訪桃園。記者林俊良／攝影
桃園市長張善政（左五）、客委會副主委周江杰（右五）與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程，2023世界客家博覽會將於8月11日盛大開幕，為期66天的世客博將吸引百萬國內外遊客到訪桃園。記者林俊良／攝影

桃園市長張善政上午與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程，「看世客博·遊桃花園」旅遊方案正式開跑。

「看世客博·遊桃花園」以世客博2大主展區、8大副展區及17衛星展區串聯桃園特色旅遊元件與客家元素推出遊程，今天上午在台北晶華酒店召開「聯合迎客MOU記者會暨業者說明會」，桃園市長張善政親自到場與七大旅遊協會簽署共迎客協議，希望透過不同導向的套裝行程，提供民眾更好的參觀體驗，一起拚觀光迎客到桃園。

2023世界客家博覽會將於8月11日盛大開幕，為期66天的世客博預計將吸引百萬國內外遊客到訪桃園，為讓旅客感受客家文化的熱情與精神、吸引不同族群的民眾都體驗桃園獨特的魅力，桃園市政府創下台灣觀光首例，聯手台灣入境旅遊協會、旅行社聯保聯誼會、台灣旅行社國民旅遊發展協會、甲種旅行業聯誼會總會及中南區會、台南市旅行業經理人協會等全台七大旅遊協會一同啟動「看世客博·遊桃花園」聯合迎客行銷，是疫後全台首場最大的旅遊合作。本次活動將有600餘家旅行社業者共襄盛舉，預計設計超過50條桃園世客博主題遊程。

桃園市長張善政（左四）、客委會副主委周江杰（右四）上午與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程，「看世客博·遊桃花園」旅遊方案正式開跑。本次「看世客博·遊桃花園」以世客博2大主展區、8大副展區及17衛星展區串聯桃園特色旅遊元件與客家元素推出遊程。記者林俊良／攝影
桃園市長張善政（左四）、客委會副主委周江杰（右四）上午與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程，「看世客博·遊桃花園」旅遊方案正式開跑。本次「看世客博·遊桃花園」以世客博2大主展區、8大副展區及17衛星展區串聯桃園特色旅遊元件與客家元素推出遊程。記者林俊良／攝影
桃園市長張善政上午與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程，「看世客博·遊桃花園」旅遊方案正式開跑。記者林俊良／攝影
桃園市長張善政上午與七大旅遊協會簽署迎客MOU合作備忘錄，推廣2023世界客家博覽會遊程，「看世客博·遊桃花園」旅遊方案正式開跑。記者林俊良／攝影

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