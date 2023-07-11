新竹客運將退出 竹縣聯合桃竹苗發聲：中央要專案處理

新竹客運今年3月正式函文向交通部申請54條路線屆期不續營，其中行經新竹縣轄內公路客運路線總計41條，新竹縣長楊文科今天直言「中央要負責任，不能斷了就斷！」新竹縣府將於7月21日「桃竹竹苗區域治理平台」會議提案，聯合桃園市、新竹市、苗栗縣來共同發聲，要求交通部和公路總局，實行主管機關的權責，以專案方式來妥善處理新竹客運不續營，保障民眾基本民行的權利。

新竹縣交旅處長戴志君今天在縣務會報中說，根據新竹客運提供資料，行經新竹縣轄內公路客運路線總計41條，疫情前每年服務6百萬人次，受疫情影響之下去年仍有超過3百萬人次搭乘，如路線停駛將直接衝擊新竹縣58萬縣民。

新竹客運行經新竹縣轄內公路客運路線共41條，其中位於新竹縣轄內有19條，另外22條是跨到桃園和新竹市。楊文科在縣務會報中表示，「其中19條是新竹縣境內，一定要爭取到。」要求中央以專案核准，並比照市區客運52元調整來補助，若中央不做，地方協助找觀光巴士、快捷公車來替代。

戴志君當場回應，期望公路總局和新竹區監理所，要有相對應方式來協助，且新竹區監理所要能先妥善處理41條，第一步要能先走出去，若真的沒有辦法處理，其中19條位於新竹縣境內，新竹縣政府會願意來協助，一起來度過這個難關。

戴志君表示，依照公路法的規定，公路客運是由中央辦理事項，公路總局應負起最大的責任，以專案方式來處理，保障民眾基本行的權益。新竹客運不續營的41條，去年9月到期有26條，今年9月到期的有15條，目前新竹客運都在代駛，不會有民行中斷的問題，但此問題還是要靠中央主管機關以專案方式來解決。

以往中央對客運補貼為42元，今年5月中央調高到45元，不過與新竹縣市補貼市區公車52元來說，仍是有落差。對此，戴志君也呼籲中央比照縣市補貼市區公車的價格，以專案來補貼新竹客運。