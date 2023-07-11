苗栗廢棄工廠風險多多 鍾東錦指示研擬列管拆彈

苗栗縣有些廢棄工廠、閒置住宅不租也不賣，縣長鍾東錦今天指示優先研擬廢棄工廠列管，解決景觀及安全問題，甚至可能衍生成為堆置廢棄物場所風險，此外，將來提供福利誘因，充分利用閒置住宅。

鍾東錦於7月9日參加後龍鎮南港里南勢山蕗蕎節，發現路旁廢棄工廠鐵皮建築破舊，不僅影響景觀，並有安全疑慮，今天特別在縣務會議指示縣府工商發展處，盤點廢棄工廠，並研議法規納管，要求業主善盡責任。

鍾東錦指出，廢棄工廠不租不賣，縣內也有案例，因為不須申請使用，反而成了廢棄物堆置場所汙染環境，廢棄工廠納管，要求業主拆除，如果不拆除，由縣府代拆除，再向業主請求相關費用。

另，根據內政部社會經濟資料服務平台顯示，苗栗縣獅潭鄉、西湖鄉分居全國最老十大鄉鎮的第五名與第八名，而全國人口減少最多的十大鄉鎮，苗栗縣南庄鄉、西湖鄉、大湖鄉、造橋鄉占4個，零出生率苗栗縣有19個村里，全國第三。

鍾東錦要求團隊正視，研議如何讓青壯世代返鄉、發展地方產業創生，及招商引資等面向因應，此外，很多地方存在閒置住宅不租不賣，老人淍零，年輕世代也不住老家，他認為將來財政許可的狀況，縣府提供福利誘因，整修閒置住宅，媒合出租給有需要的民眾。

今天縣務會議並討論苑裡鎮房裡溪堤防旁大堆家庭廢棄物於7月8日晚間起火，造成大量惡臭濃煙，縣府環保局長陳華盛說，這處是亂燒垃圾的熱區，環保局特別設置縮時攝影器材監控，鏡頭似乎被刻意弄歪，環保局在垃圾堆找到一些資料，已轉請警方追查行為人。