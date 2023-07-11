台中室內設計師好有愛 作品化身17名慢飛天使創作舞台

由台中市室內設計裝修商業同業公會愛心推動委員會主辦的「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展，即日起到7月31日登場，媒合室內設計師黃志東提供其設計作品「大田藝術中心」，無償做為17名慢飛天使創作展示舞台，指導老師黃譓丞加碼捐出3幅畫義賣，所得捐給十方慈善事業基金會。

另外，接待會館也化身為藝術館，豐邑建設攜手「總裁畫家」江屘菊，在台中豐邑Park One會館舉辦「圓．宇宙」畫展熱鬧登場，展期至8月8日。江屘菊說，她從商起家，退休後拜師學藝，勤於創作，喜歡嘗試新事物的她，作品變化很多，唯一不變是以「圓」串連，因為她從小喜歡圓，圓代表圓滿、和平與圓融。

台中市室內設計裝修公會常務理事施吳珍表示，在理事長李仲立「用室內設計裝修專業做愛心」的理念號召下，由公會的愛心推動委員會主委王俊源推動辦理「藝文創作愛心公益展覽平台」媒合，由公會會員無償提供適合的場地，做為慢飛天使創作展示舞台，盼透過愛心公益展售平台，讓社會大眾能更了解慢飛天使，同時讓慢飛天使透過藝術創作成果彼此交流，肯定自我，更努力創作。

投入身心障礙學生美術教育逾20年的黃譓丞說，感謝台中市室內設計裝修公會愛心推動委員會媒合公會會員、「大田藝術中心」老闆黃志東，提供這麼棒的場地；黃志東為室內設計師，他設計的晨禎營造、麗晨建設總部「丰二三」大樓榮獲「2021全球卓越建設獎」辦公室建築類金獎，大田藝術中心位於「丰二三」一樓。展覽期間，周一、周日採預約參觀，洽詢：04-23763989。