快訊

黃子佼認性騷神隱三週 助理曝近況「等待時機出面說明」

台股早盤漲逾150點站上16800點 台積電漲9元開574元

收到再議卷！五億生墜樓案 台中高分檢：盡速審酌

台中室內設計師好有愛 作品化身17名慢飛天使創作舞台

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展在台中市大田藝術中心登場。記者趙容萱／攝影
「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展在台中市大田藝術中心登場。記者趙容萱／攝影

台中市室內設計裝修商業同業公會愛心推動委員會主辦的「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展，即日起到7月31日登場，媒合室內設計師黃志東提供其設計作品「大田藝術中心」，無償做為17名慢飛天使創作展示舞台，指導老師黃譓丞加碼捐出3幅畫義賣，所得捐給十方慈善事業基金會。

另外，接待會館也化身為藝術館，豐邑建設攜手「總裁畫家」江屘菊，在台中豐邑Park One會館舉辦「圓．宇宙」畫展熱鬧登場，展期至8月8日。江屘菊說，她從商起家，退休後拜師學藝，勤於創作，喜歡嘗試新事物的她，作品變化很多，唯一不變是以「圓」串連，因為她從小喜歡圓，圓代表圓滿、和平與圓融。

台中市室內設計裝修公會常務理事施吳珍表示，在理事長李仲立「用室內設計裝修專業做愛心」的理念號召下，由公會的愛心推動委員會主委王俊源推動辦理「藝文創作愛心公益展覽平台」媒合，由公會會員無償提供適合的場地，做為慢飛天使創作展示舞台，盼透過愛心公益展售平台，讓社會大眾能更了解慢飛天使，同時讓慢飛天使透過藝術創作成果彼此交流，肯定自我，更努力創作。

投入身心障礙學生美術教育逾20年的黃譓丞說，感謝台中市室內設計裝修公會愛心推動委員會媒合公會會員、「大田藝術中心」老闆黃志東，提供這麼棒的場地；黃志東為室內設計師，他設計的晨禎營造、麗晨建設總部「丰二三」大樓榮獲「2021全球卓越建設獎」辦公室建築類金獎，大田藝術中心位於「丰二三」一樓。展覽期間，周一、周日採預約參觀，洽詢：04-23763989。

江屘菊說明，「圓．宇宙」畫展，作品包含「禪樂系列」、「滿庭香系列─茶花」、「女人花．瓶中語」及「銀河球系列」、「禪光系列」、「宇宙之聲系列」，強調從生命的循環與自然中尋求萬物事理。

「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展在台中市大田藝術中心登場，指導老師黃譓丞加碼捐出3幅畫義賣。記者趙容萱／攝影
「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展在台中市大田藝術中心登場，指導老師黃譓丞加碼捐出3幅畫義賣。記者趙容萱／攝影
「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展在台中市大田藝術中心登場。記者趙容萱／攝影
「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展在台中市大田藝術中心登場。記者趙容萱／攝影
「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展在台中市大田藝術中心登場。記者趙容萱／攝影
「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展在台中市大田藝術中心登場。記者趙容萱／攝影
「總裁畫家」江屘菊（中）在豐邑Park One會館舉辦「圓．宇宙」畫展，熱鬧登場。記者趙容萱／攝影
「總裁畫家」江屘菊（中）在豐邑Park One會館舉辦「圓．宇宙」畫展，熱鬧登場。記者趙容萱／攝影

台中市

延伸閱讀

賴清德第二波募款小物推旅行組 潘孟安化身帶貨主播

舊公寓化身Loft風住宅，透過建材感受自然氣息

雲林慢飛天使「噗浪貢樂團」 精彩演出感動全場

長榮航空兒童公益計畫 「讓我伴你飛」支撐慢飛家庭

相關新聞

台中室內設計師好有愛 作品化身17名慢飛天使創作舞台

由台中市室內設計裝修商業同業公會愛心推動委員會主辦的「慢飛天使─要你好看」藝術家聯展，即日起到7月31日登場，媒合室內設...

中市靜城專案 噪音車直接開罰

改裝車噪音成為民怨之首，台中市環保局表示，18日起啟動「靜城專案」2.0，過去查到未經認證、檢查合格的排氣管，都會再次檢...

鹿谷麒麟潭 水上步道啟用

鹿谷鄉是南投推展觀星旅遊的景點之一，除了溪頭園區、杉林溪、鳳凰山天文台之外，麒麟潭是夜觀天文的新興景點，縣府改善麒麟潭及...

台中機場完工 陳揆：推中進中出

台中國際機場整建3年現已完工，行政院長陳建仁昨視察表示，將盡速恢復疫情前14條國際定期航線，還要闢建第3航廈，推動「中進...

台鐵R200新機車頭 鐵道迷爭睹

台鐵全新R200柴電機車頭昨天在彰化扇形車庫亮相，吸引鐵道迷爭睹。交通部長王國材說，台鐵近年編列千億元購車，R200正式...

彰化企業家募集二手消防車、救護車48輛 援助烏克蘭

烏俄戰爭已打了500日，國際救援也繼續湧入烏克蘭，彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募得退役的消防車、救護車、四輪傳動車、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦