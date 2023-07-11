獨／六福村動物展演評鑑項目看這 最快今傍晚可知結果

新竹縣動物保護防疫所與評鑑委員今天至六福村進行首次動物展演評鑑，評鑑項目包括經營管理、環境設施、動物狀況、外部合作、營運制度和合法性宣告等，最快今天下午5點就可得知評鑑結果，若未達60分，六福村要在2月內完成改善，若未改善將面臨撤照，未來不得進行動物展演。

六福村今年3月發生狒狒逃脫遭槍殺事件，相關動保議題引發關注，動保團體上周五（7日）於記者會中舉出六福村近20種動物福利缺失，包括台灣黑熊在展示場不斷繞圈圈、阿拉伯狒狒展場佈滿電牧線、紅鶴等水禽類後場沒有水池等，並盼能列席監督、公開委員名單。

新竹縣動物保護防疫所彭正宇指出，動物保護法規定自109年起，所有展演動物業者必須獲得「展演動物許可」始得經營，六福村在110年取得動物展演許可證，今天面臨第一次評鑑，評鑑項目包括經營管理、環境設施、動物狀況、外部合作、營運制度和合法性宣告等，需達60分才及格。

據悉，其中環境設施和動物狀況最受外界關注，評鑑內容包括是否依據專業諮詢建議設計動物展演空間及籠舍環境、環境規劃宜保障展演動物活動維持在生物適應能力的範圍內、改善動物圈養環境與設施材質的安全性與舒適性、展演場所之設施、設備符合展演種動物之習性與需求、落實環境清潔與檢疫措施等。

動物健康管理包括提供符合展演動物之物種、性別、年齡、繁殖情形的適切質

量及食物提供、增加展演動物表現自然行為的豐富化設施、保障展演動物行為不受外在干擾和過多要求、完善與指定專任或特約獸醫師、專門技術人員聯繫與合作機制等。

評鑑採評分制，優異為4分、良好3分、尚可2分、待改進1分，統計最後評鑑結果分成4級，85分以上為優級，70分以上良級，60分以上普通級，60分以下不合格。