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夏日帆船體驗營秒殺額滿 竹市明年暑假繼續辦
炎炎夏日到來，不少人喜歡走出戶外來場水上活動挑戰自我。新竹市體育會帆船委員會今年暑假在南寮舊漁港推出3天帆船體驗營，吸引民眾體驗搭乘帆船在水上乘風而行，還挑戰風浪板、獨木舟、橡皮艇等活動。委員會指出，3天活動報名秒殺額滿，明年暑假還會繼續舉辦，歡迎民眾把握報名，享受帆船魅力。
112年運動i台灣2.0計畫-竹市愛運動「 夏日新竹風-帆船體驗營活動」由新竹市政府主辦、教育部體育署指導，由新竹市體育會帆船委員會承辦，3天活動分別在今年7月2日、8日、9日於新竹市南寮舊漁港舉辦。
新竹市體育會帆船委員會主委孫宗榮表示，6月15號中午開放報名後才3分鐘，帆船體驗營提供420名名額馬上額滿，可見帆船體驗活動受歡迎的程度；此次活動也吸引來自全台各地民眾報名體驗，外縣市民眾報名人數比例將近5成，最遠來自嘉義，間接推廣竹市觀光產業及城市交流。
帆船體驗營一連2個周末登場，雖然氣溫非常熱，不過仍擋不住參與民眾的熱情，不少家長帶著小朋友一起享受帆船的樂趣。孫宗榮說，帆船運動除了需要體力操作技巧外，也需要懂得風向、海象、氣象、繩結等知識，大型船隻需要培養團隊默契，個人船隻則需敏銳判斷，可增進多方面技能。
夏日限定的帆船體驗營活動除了讓民眾體驗搭乘帆船外，也有風浪板、獨木舟、橡皮艇、攀岩機等讓民眾體驗，在活動一開始都有安排水上安全及CPR(心肺復甦術)與AED(自動體外電擊去顫器)教學，強化活動安全知能。
孫宗榮表示，藉由帆船體驗活動，以戲水安全、自救救人為課程核心，同時推廣帆船運動並結合新竹市觀光休閒產業特色，推展運動休閒，也協助海洋清潔與宣導海洋教育，藉由親近大海讓更多人愛護地球。
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