聽新聞
test
0:00 / 0:00

美專家遭疑造景工頭 竹市府澄清

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導
竹市議會民進黨團昨到地檢署告發市長涉違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。記者黃羿馨／攝影
竹市議會民進黨團昨到地檢署告發市長涉違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。記者黃羿馨／攝影

新竹市府「棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」由悍創運動行銷得標，議會民進黨團昨到地檢署告發市長高虹安疑違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。明將來台評估棒球場的美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen也遭質疑非棒球場務專家，僅是造景公司第一線工頭。

高虹安回應，去年12月BrightView（BV）公司的Murray Cook來台，當時前朝市府與BV無任何標案或合約，也同意讓悍創挖土送驗，綠營議員質疑她圖利真的很奇怪，也很雙標。

新竹市長高虹安回嗆很雙標。記者王駿杰／攝影
新竹市長高虹安回嗆很雙標。記者王駿杰／攝影

市府指出，BV官網載明，美國大聯盟的場務維護確實由BV執行，Chad Olsen為BV運動草坪事業部總經理，身分無庸置疑，呼籲有心人士不要以訛傳訛。

8位綠營市議員昨上午至新竹地檢署告發，民進黨市議會黨團還發表聲明，悍創只是一間活動行銷公司，為何尚未得標就取得開挖的土壤採樣，高虹安應盡速說明，不要讓基層公務員背黑鍋，承擔違法招標風險。

律師林君鴻說，招標單位不能對投標廠商做「不正當限制」，但檢視此案採購需求書，提及得標廠商需有承辦WBC及MLB經驗等規定恐已違法，依刑法、貪汙治罪條例及採購法，向檢方告發告發高虹安涉違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。

市府表示，招標過程合規合法、公正公開，僅悍創投標，經確認符合標規資格，決標金額176萬，得標廠商也出具美國大聯盟場務公司認可，評選委員通過審查合法得標，均按採購法辦理。

高虹安 美國 新竹

延伸閱讀

「翁達瑞」指高虹安邀MLB專家只是工頭 竹市駁斥

新竹棒球場標案遭質疑涉綁標 民進黨團告發高虹安

棒球場改善採購程序違法綠營議員赴檢告發 高虹安：很雙標

改善新竹棒球場 美國大聯盟場務專家確定周三來台檢測評估

相關新聞

美專家遭疑造景工頭 竹市府澄清

新竹市府「棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」由悍創運動行銷得標，議會民進黨團昨到地檢署告發市長高虹安疑違反招標程序，涉嫌綁...

23日前免費體驗 觀音國運中心 即起試營運

桃園市觀音國民運動中心去年8月完工，歷經近1年等待，昨天宣布試營運，市府體育局表示，即日至7月23日開放免費入館體驗，2...

解決公車營運困難 竹市調高成本補貼薪資

近年來公車營運普遍發生駕駛人力不足情形，新竹市政府今年3月調整公車合理營運成本外，6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元...

六福村今評鑑 民團籲開放列席監督

新竹六福村今年3月發生狒狒逃脫遭槍殺事件，相關動保議題引發關注，新竹縣動物保護防疫所今天將邀請民間團體至園區進行2年1次...

頭份中央路2.0 將延伸竹南鎮環市路

苗栗縣頭份市中央路一次滿足營建署提升道路品質的9大指標，友善行人等設計備受地方好評，縣府爭取延伸到竹南鎮環市路，獲核定約...

騎樓違規擺攤 議員促立法解套

桃園市騎樓常見違規擺攤，多名議員質疑執法標準不明，呼籲跟進高雄市「騎樓管理使用自治條例」，有條件開放在騎樓擺攤，市府則強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦