美專家遭疑造景工頭 竹市府澄清

新竹市府「棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」由悍創運動行銷得標，議會民進黨團昨到地檢署告發市長高虹安疑違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。明將來台評估棒球場的美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen也遭質疑非棒球場務專家，僅是造景公司第一線工頭。

高虹安回應，去年12月BrightView（BV）公司的Murray Cook來台，當時前朝市府與BV無任何標案或合約，也同意讓悍創挖土送驗，綠營議員質疑她圖利真的很奇怪，也很雙標。

新竹市長高虹安回嗆很雙標。記者王駿杰／攝影

市府指出，BV官網載明，美國大聯盟的場務維護確實由BV執行，Chad Olsen為BV運動草坪事業部總經理，身分無庸置疑，呼籲有心人士不要以訛傳訛。

8位綠營市議員昨上午至新竹地檢署告發，民進黨市議會黨團還發表聲明，悍創只是一間活動行銷公司，為何尚未得標就取得開挖的土壤採樣，高虹安應盡速說明，不要讓基層公務員背黑鍋，承擔違法招標風險。

律師林君鴻說，招標單位不能對投標廠商做「不正當限制」，但檢視此案採購需求書，提及得標廠商需有承辦WBC及MLB經驗等規定恐已違法，依刑法、貪汙治罪條例及採購法，向檢方告發告發高虹安涉違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。

市府表示，招標過程合規合法、公正公開，僅悍創投標，經確認符合標規資格，決標金額176萬，得標廠商也出具美國大聯盟場務公司認可，評選委員通過審查合法得標，均按採購法辦理。