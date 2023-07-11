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解決公車營運困難 竹市調高成本補貼薪資

聯合報／ 記者王駿杰／新竹報導

近年來公車營運普遍發生駕駛人力不足情形，新竹市政府今年3月調整公車合理營運成本外，6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，並在上周舉行說明會，協助業者了解薪資補助措施，盼透過政府輔導與補貼，讓業者永續經營。

新竹市長高虹安上月邀市區公車業者餐敘，業者反映因受疫情影響導致運量大幅降低，加上缺工、一例一休及物價上漲等因素，造成營運成本大幅增加，不得已必須陸續減班，各縣市都有雷同情況，高虹安隨即要求交通處提出加薪方案，決議每月加薪公車駕駛員4000元，盼與業者共體時艱，攜手改善公共運輸環境，進而提升大眾運輸使用率、紓解竹市交通壅塞問題。

交通處7月7日邀市區公車業者說明薪資補助措施，會中提到受疫情影響公共運輸下滑3成，市府與業者共體時艱，加碼補貼駕駛員薪資4000元，預計80名司機受惠，補助期限至今年12月。

交通處指出，市府今年3月已將公車合理營運成本，從每公里46.666元調高至52.174元，也追加預算750萬元規畫建置智慧站牌、爭取中央補助建置候車亭等，並借鏡其他縣市經驗，推動竹市首條直達園區且採全電動化的先導公車路線，建置電動公車充電樁，提供健全的電動公車營運環境。

公車 薪資

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