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頭份中央路2.0 將延伸竹南鎮環市路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣頭份市中央路綠網建置計畫第二期，獲核定約4億元，延伸至竹南鎮環市路，縣府因地制宜設計工程。本報資料照片
苗栗縣頭份市中央路綠網建置計畫第二期，獲核定約4億元，延伸至竹南鎮環市路，縣府因地制宜設計工程。本報資料照片

苗栗縣頭份市中央路一次滿足營建署提升道路品質的9大指標，友善行人等設計備受地方好評，縣府爭取延伸到竹南鎮環市路，獲核定約4億元，預計年底發包，2025年中完工。

頭份、竹南苗北雙城發展迅速，縣府前年完工頭份市中央路「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」第一期工程2.8公里，第二期延伸到竹南鎮環市路一段、二段、三段，長2.6公里，營建署核定約4億元，縣府召開地方說明會，徵詢意見並且因地制宜設計工程。

縣府工務處分析現況問題，竹南鎮環市路一段寬30公尺，沿線沒有畫設停車格，民眾常占用路肩或騎樓停車，及人行道僅3公尺寬，淨寬不足，二段路寬50公尺，一、二段都有路口過大，行人穿越距離較長，及偏移半個車道變左轉車道的設計，增加汽車搶道情形，容易造成車禍。

頭份竹南城市慢行綠網建置計畫2.0的設計理念，包括以人為本、生活街道，及慢行城市，中央路全縣第一條Z字行人穿越道，也會在環市路一段296巷及對面305巷間新設，將打開安全島，設置行人觸動號誌，方便附近竹南國小學童、家長利用通行，此外，環市路環市路二、三段與建國路五叉路口，目前動線混亂，也評估正交路口、建國路改單行導等方式改善。

慢行綠網建置計畫2.0設計送營建署審查，預計今年底可以發包工程，工期約一年半，頭份市中央路及竹南鎮環市路一、二、三段，只差頭份市自強路，就可以建構完整環狀，進一步提升苗北城市品質。

慢行 車道

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