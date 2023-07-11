六福村今評鑑 民團籲開放列席監督

新竹六福村今年3月發生狒狒逃脫遭槍殺事件，相關動保議題引發關注，新竹縣動物保護防疫所今天將邀請民間團體至園區進行2年1次的動物展演評鑑，過程因可能涉及營業秘密，將不會開放，動保所表示評鑑若未通過，且未於限期改善，將廢止許可證。

台灣動物保護行政監督聯盟、鳥語獸躍及台灣動物平權促進會關注今天評鑑，昨天則聯合聲明指出，呼籲開放動保團體列席監督，以確保動保團體所列舉的諸多缺失能被發現，同時公布邀請專家學者團體的名單，並應避免共同利益團體，且應具備野生動物以及動物福利專業。

新竹縣動物保護防疫所將於今天進入六福村，進行2年1次的動物展演評鑑。圖／六福村提供

動物保護法規定2020年起，所有展演動物業者必須獲得許可始得經營，六福村2021年取得許可，今年第一次評鑑，新竹縣動物保護防疫所長彭正宇指出，評鑑項目包括經營管理、環境設施、動物狀況、外部合作、營運制度和合法性宣告等，60分才及格，若評鑑不及格，2月內要完成改善，未限期改善者，將依動保法規定廢止許可證。

動保所指出，這次評選委員的選派，都依照六福村園區內動物的特性，特別挑選具有野生動物飼養、動物園經營管理，及醫療專長相關學者，並接受各方建議挑選一名具有動物福利經驗的民間團體代表擔任評鑑委員，評鑑過程中可能涉及營業秘密，經評估不宜開放。

此外，動保所為避免評鑑委員壓力過重，影響公平性及公正性，評鑑前動保所不公開評鑑委員名單，待完成評鑑後，徵得評鑑委員同意後公開，並依動物展演管理辦法公布評鑑結果。