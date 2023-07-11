23日前免費體驗 觀音國運中心 即起試營運

桃園市觀音國民運動中心去年8月完工，歷經近1年等待，昨天宣布試營運，市府體育局表示，即日至7月23日開放免費入館體驗，24日至年底設籍觀音區和新屋區的市民，及桃園科技工業園區工作，入館出示身分證件或工作證明，都可享單次入館5折優惠。

觀音國民運動中心位在桃科一路與桃科三路口，館內有羽球場、桌球室、溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場等運動設施，其中，羽球場引進軟式布質風管，可大幅降低館內風流對羽球軌跡的影響，溫水游泳池旁也設有SPA池、兒童池、三溫暖冷熱水池、烤箱及蒸氣室。

體育局表示，65歲以上長者於公益時段，周一至周日上午8點至10點、周一至周五下午2點至4點，都可免費入場；由於觀音國民運動中心鄰近桃園科技工業園區，為服務廣大移工族群，未來也規畫移工朋友享有團體課程9折優惠，落實運動平權政策。

此外，觀音國民運動中心鄰近台61線、台66線，民眾可以開車或騎車，場館地下停車場提供37個汽車停車位、51個機車停車位。

此外，也可搭乘桃園市公車5039線至觀音國民運動中心站下車，每天上午6點15分至晚間6點50分，共12班次。