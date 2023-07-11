騎樓違規擺攤 議員促立法解套

桃園市騎樓常見違規擺攤，多名議員質疑執法標準不明，呼籲跟進高雄市「騎樓管理使用自治條例」，有條件開放在騎樓擺攤，市府則強調目前人行空間不足的情況下，暫不考慮開放騎樓商業行為，首要優化行人通行空間。

高雄市去年開全台首例通過騎樓管理使用自治條例，將騎樓分為4類，其中第3類公告1.5公尺有限度通用，只要留人行通道，攤商就可名正言順設攤，桃園多名民代近期建議桃園市府跟進，市議員段樹文說，市井小民為生活擺攤賺錢營生，卻遭檢舉挨罰實在苦不堪言。

他指出，商場騎樓下擺攤長年被警察取締，動輒開罰600元至1500元不等，他們都是經營小本生意，不知要賣多久才能彌補罰鍰損失，反觀機車停在騎樓卻不用被罰，不免讓人質疑是雙重標準。

市議員許家睿、牛煦庭以八德區為例，指出大湳市場周邊及義勇街沿路都是騎樓擺攤取締的熱區，現在騎樓不僅民眾通行受阻、攤販不堪其擾，員警也疲於應付檢舉，面臨「三輸」局面，建議市府可對騎樓管理訂定明確規範，攤商依法申請登記、納管造冊，合法範圍內做生意，有機會形成商店街模式，促進商業繁榮，同時保有行人通行空間。

市議員黃敬平則認為，市府推動「騎樓整平計畫」就是為了推行以人為本的友善行人空間，若又讓出騎樓供攤商營利，無疑是走回頭路，呼籲市府應審慎考量。

「恢復行人通行才是最重要的。」市府都發局建管處長邱英哲指出，市府評估桃園的人行和停車空間尚不足，不僅行人通行受阻，機車退出騎樓也有困難，市府並非要消滅騎樓上的商業行為，但目前各地的夜市、商圈，攤商都已納管，攤商營利應該有更適當的場域，都發局也持續透過城市空間治理會報，系統整合資源改善人行環境。