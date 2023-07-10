竹北豐采520二階搶險計畫今天獲准 一個月後現勘進度

新竹縣「豐采520」建案工地建商豐邑公司經一個月搶險計畫施工後於昨天期滿，今天再提報第二階段搶險計畫，依工程不同，預計施作一至三個月。經縣府專案小組審查後，決議按第二階段計畫施作，並固定每周派員稽查，並於一個月後（8月9日）進場現勘執行情形，確保均依搶險計畫執行。

豐邑今天在會議上報告第一階段搶險計畫的施作成果，如東北區基礎工程與南區周邊基礎工程已完成。至於第二階段，則提報施作東北區基礎工程的南向中央區基礎、B1S至B5S樓板結構工程、B6F至B1F的SRC柱結構工程、B6F至B1F逆打縫無收縮灌漿工程等，分別需要一至三個月不等的工期。

豐邑說明，東北區基礎工程剩南向中央區未施作，因開挖面下方有壓力水層，對土壤穩定有風險，加上大樓基礎結構未全面完成，對建物本身有不均勻沉陷的疑慮，將是第二階段的首要任務，完成後才能控制土壤穩定與建物沉陷不均勻的風險，確保道路安全。

B1S至B5S樓板結構工程則是因基礎工程完成後，各樓層樓板應立即完成灌漿，藉以完整傳遞外側土壤壓力，以免外牆牆體變形，造成外側土壤位移。B6F至B1F的SRC柱結構工程則為建案工程上部鋼骨結構已完成至20樓，SRC柱完成後才能完整傳遞地下室結構應力，避免建物構造挫屈，影響道路安全。

B6F至B1F逆打縫無收縮灌漿工程則因建案工程逆打縫均尚未施工，各樓層有少量滲水情形，為避免長期未完成施作逆打縫，造成防水失效致大量滲水而必須施作，且在本工程與基礎結構完成後，才能封井施工，停止抽取地下水。

而豐邑先前因無法如期於一個月內，繳交委託的台中市土木技師公會製作的道路塌陷鑑定報告，上月底被專案小組要求須依社區居民需求與指定，增加委託第二個單位「台北市土木技師公會」鑑定。豐邑也承諾將在7月25日提出台中市土木技師公會的鑑定報告。

住戶代表則要求，請台北市土木技師公會除了本次道路塌陷的原因，連同過去歷次坍陷以及是否有潛在坍陷可能，均一起鑑定。另要求周邊封閉的道路，在確保安全無虞後，重新鋪設柏油路面並同時解封等。