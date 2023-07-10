台灣吹笛好手赴阿姆斯特丹國際木笛節 奪13獎牌

荷蘭「2023 ORDA阿姆斯特丹國際木笛節」於當地時間7月7至9日舉行，來自台灣的多名吹笛好手前往參賽，共計拿下13面獎牌，為台爭光。

國立清華大學音樂系副教授陳孟亨今天提供新聞稿表示，她日前帶領多名台灣吹笛好手赴荷蘭阿姆斯特丹音樂學院參加「2023 ORDA阿姆斯特丹國際木笛節」，賽事共分為獨奏、重奏及合奏，台灣此次總共取得13面獎牌，佔了總獎座的30%。

陳孟亨指出，2年舉辦1次的ORDA比賽是木笛界的指標性比賽，此次計有超過300名參賽者、92個隊伍，分別來自14個國家，戰況激烈，此次她除了帶領清大木笛團外，還有新竹縣興隆國小、新竹直笛合奏團、高雄市福山國小等一同征戰。

陳孟亨說，這次比賽成績，台灣吹笛好手們共拿下11歲以下重奏組冠軍、11歲以下合奏組冠軍，及11歲以下獨奏組、12至17歲合奏組、17歲以上獨奏組亞軍等，共計有13面獎牌，是ORDA有史以來首次由單一國家取得最多面獎牌的一次。

陳孟亨說，ORDA比賽難度高，能奪得那麼多面獎牌非常振奮及鼓舞人心，開心讓世界看到台灣木笛的亮麗表現。