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竹北氣爆受災社區檢修 A棟即可返家B棟延至15日

中央社／ 新竹縣10日電

竹北市某社區日前瓦斯氣爆釀2棟建物受影響，新竹瓦斯公司檢修，新竹縣政府今天表示，除少數嚴重受損住戶外，即日起A棟住戶已可返家，B棟住戶預計7月15日可以返家。

竹縣府今天發布新聞資料指出，7日順利完成社區A棟大樓水、電、瓦斯管線工程與檢測，並逐一讓住戶確認，新竹瓦斯公司今天通知社區A棟住戶即起可陸續返家，B棟則持續復原中。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌今天告訴中央社記者，此社區供水部分已完成檢測，會提供社區試壓合格保固1年的證明；用電的部分也已檢測合格，同樣提供1年保固證明。

他說，在瓦斯管線部分，微電腦瓦斯表也已全數更換完成，目前A棟住戶的室內銜接熱水器及瓦斯爐的軟管已完成通氣測試及操作示範，水、電、瓦斯也逐一請住戶簽名確認。

邱世昌表示，上週因考量社區外牆修繕鷹架尚未拆除，部分公設區域需清理，因此延長A棟住戶3天的外宿補助，即14天再加3天。目前A棟的水、電、瓦斯已完成，A棟外牆、中庭的鷹架也已拆除，公設區域也做好清潔，A棟住戶今天可安心返家。

他指出，社區B棟持續趕工，外宿補助延長7天，為14天再加7天，目前B棟水電部分已檢測完成，預計11日完成瓦斯內管、12日拆除鷹架等，15日B棟住戶可開始陸續返家。另外，重災戶及部分受損嚴重需較長時間清理、裝潢的住戶，瓦斯公司均會依個案持續協助。

邱世昌說，整體社區建物結構部分，從上週五起由新竹縣建築師公會4名建築師陸續自A棟起逐戶勘驗，主結構初步安全鑑定近日將完成會盡快補發給社區住戶，整體完整安全鑑定報告將在7月底完成。

他指出，目前社區現場仍維持每天派駐社工及新竹瓦斯公司人員協助住戶，並協助災後各戶廢棄物清運，期盼持續關懷住戶及盡速恢復家園。

新竹縣竹北市某社區6月24日因瓦斯外洩發生氣爆，新竹瓦斯公司提供安置補償，每人、每天新台幣2000元，原預付14天，後來A棟住戶延長3天的外宿補助，B棟則延長7天，若受損較嚴重住戶會依不同受災情形，延長安置，並補貼安置費。

新竹 氣爆 建築

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