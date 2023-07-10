助弱勢生安心就學 阿斌哥大愛協會捐百萬助學金

苗栗縣阿斌哥大愛協會攜手企業連續第8年共同捐贈苗栗縣政府新台幣100萬元助學金，幫助縣內家境清寒、遭逢變故的學生安心就學，今天舉行捐贈儀式。

創立於民國98年的阿斌哥大愛協會深耕苗栗公益服務多年，除提供急難喪葬補助、捐助低收入戶及邊緣戶物資、關懷老人送餐服務外，105年起訂定獎助學金實施計畫，並結合艾姆勒科技公司、彩雲社會福利慈善事業基金會、今網智慧科技公司，每年捐贈苗栗縣政府100萬元助學金，幫助經濟弱勢學子，捐贈行動今年邁入第8年。

今天捐贈儀式由阿斌哥大愛協會創辦人、苗栗縣議長李文斌以及艾姆勒科技公司董事長林啟聖、彩雲社會福利慈善事業基金會執行長吳瑞文、今網智慧科技公司永續長林明海共同捐贈苗栗縣政府100萬元，將由縣府教育處統籌分配發放縣內144所國中、小學約計381名學生，國中清寒學生每人3000元、國小清寒學生每人2500元。

李文斌受訪時指出，希望助學金能幫助經濟弱勢或遭逢變故無力負擔學雜費的家庭孩子能夠安心就學、努力向上，8年來，累計已有3000多名學生受惠，協會將持續傳遞愛心，並藉此拋磚引玉，喚起社會各界一起加入公益行列。

捐贈儀式中有受助學生代表準備感謝卡，上面寫著感謝字句，「讓我有更努力學習的動力」；苗栗縣長鍾東錦也代表縣府頒贈協會及企業感謝狀，感謝民間企業與政府一起關心協助弱勢學子，並鼓勵受助學生保持堅韌勇氣發揮己長，日後有能力也能回饋社會，讓公益大愛代代相傳。