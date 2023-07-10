近百支鋼釘掉滿路 南庄鄉民代表陳紹祺撿拾善舉曝光
苗栗縣南庄鄉苗124乙線田美外環道寶康民宿附近路段，今天上午7點多，南庄鄉民代表陳紹祺路過發現，沿途路面都有掉落的鋼釘，顧及鄉親行車安全，他當下便逐一撿拾，隨後巡邏警方見狀也停車協助清除，最後撿了足足近百支、長度一寸半的鋼釘。
副主席莊新妹事後獲悉在臉書社群發文說提醒，苗124乙線田美外環道寶康民宿前道路上，多處有鋼釘，開車及騎車的鄉親要注意安全，車輪胎被刺破會有安全疑慮！請早上有經過的鄉親，特別要注意輪胎的問題。她說，陳代表就住在那附近，因他沒有上網習慣，上午是他告知該處路面有掉落鋼釘這件事，她才協助上網提醒鄉親注意安全。
有網友留言，難怪早上發現輪胎被刺破，請公所派人去清理現場，免得再有人受害。黃姓網友也說，早上來回走了兩趟，回程時有看到一位機車騎士停下來撿東西，又看到警車停在路旁警察先生也在撿東西，才在納悶......原來是好心人在默默行善，太感謝了。
警方表示，研判現場鋼釘是路過民眾騎車不慎掉落，或是從事水電工程車輛從車斗沿途遺落，現場並未造成車輛輪胎破損或事故，呼籲民眾騎車或開車，都要注意牢固載運物品，尤其是鐵製螺絲、釘子等小件易掉落物品，且容易刺破車胎釀禍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言