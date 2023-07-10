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近百支鋼釘掉滿路 南庄鄉民代表陳紹祺撿拾善舉曝光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
鄉民代表陳紹祺在現場撿了足足近百支、長度一寸半的鋼釘。圖／翻攝莊新妹臉書
鄉民代表陳紹祺在現場撿了足足近百支、長度一寸半的鋼釘。圖／翻攝莊新妹臉書

苗栗縣南庄鄉苗124乙線田美外環道寶康民宿附近路段，今天上午7點多，南庄鄉民代表陳紹祺路過發現，沿途路面都有掉落的鋼釘，顧及鄉親行車安全，他當下便逐一撿拾，隨後巡邏警方見狀也停車協助清除，最後撿了足足近百支、長度一寸半的鋼釘。

副主席莊新妹事後獲悉在臉書社群發文說提醒，苗124乙線田美外環道寶康民宿前道路上，多處有鋼釘，開車及騎車的鄉親要注意安全，車輪胎被刺破會有安全疑慮！請早上有經過的鄉親，特別要注意輪胎的問題。她說，陳代表就住在那附近，因他沒有上網習慣，上午是他告知該處路面有掉落鋼釘這件事，她才協助上網提醒鄉親注意安全。

有網友留言，難怪早上發現輪胎被刺破，請公所派人去清理現場，免得再有人受害。黃姓網友也說，早上來回走了兩趟，回程時有看到一位機車騎士停下來撿東西，又看到警車停在路旁警察先生也在撿東西，才在納悶......原來是好心人在默默行善，太感謝了。

警方表示，研判現場鋼釘是路過民眾騎車不慎掉落，或是從事水電工程車輛從車斗沿途遺落，現場並未造成車輛輪胎破損或事故，呼籲民眾騎車或開車，都要注意牢固載運物品，尤其是鐵製螺絲、釘子等小件易掉落物品，且容易刺破車胎釀禍。

苗124乙線田美外環道寶康民宿附近路段，今天上午7點多被發現路面有許多掉落的鋼釘。圖／翻攝莊新妹臉書
苗124乙線田美外環道寶康民宿附近路段，今天上午7點多被發現路面有許多掉落的鋼釘。圖／翻攝莊新妹臉書

南庄 民宿

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