近百支鋼釘掉滿路 南庄鄉民代表陳紹祺撿拾善舉曝光

苗栗縣南庄鄉苗124乙線田美外環道寶康民宿附近路段，今天上午7點多，南庄鄉民代表陳紹祺路過發現，沿途路面都有掉落的鋼釘，顧及鄉親行車安全，他當下便逐一撿拾，隨後巡邏警方見狀也停車協助清除，最後撿了足足近百支、長度一寸半的鋼釘。

副主席莊新妹事後獲悉在臉書社群發文說提醒，苗124乙線田美外環道寶康民宿前道路上，多處有鋼釘，開車及騎車的鄉親要注意安全，車輪胎被刺破會有安全疑慮！請早上有經過的鄉親，特別要注意輪胎的問題。她說，陳代表就住在那附近，因他沒有上網習慣，上午是他告知該處路面有掉落鋼釘這件事，她才協助上網提醒鄉親注意安全。

有網友留言，難怪早上發現輪胎被刺破，請公所派人去清理現場，免得再有人受害。黃姓網友也說，早上來回走了兩趟，回程時有看到一位機車騎士停下來撿東西，又看到警車停在路旁警察先生也在撿東西，才在納悶......原來是好心人在默默行善，太感謝了。