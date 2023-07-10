快訊

首波大規模專輔私校退場浪潮來襲 「木工名校」加派董事及監察人

換屋寫切結即可貸逾7成 房仲揭央行背後心態

下班記得帶傘！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

林智堅遭疑濫用都更基金 綠營：合法運用減債30億

中央社／ 新竹市10日電

新竹市議會新聯線政團今稱前市長林智堅任期有濫用都更基金嫌疑。民進黨竹市黨部主委陳建名說，林智堅合法運用相關基金，建設新竹、開源節流，任期為市庫減債新台幣30億元。

民眾黨、無黨籍等新竹市議員組成的「新竹市議會新聯線政團」今天發布新聞稿表示，新竹市民國111年度1年以下及1年以上的債限比，在非6都各縣市中分別為第4及第5高，被財政部列為應加強控管債務縣市。

新聞稿中指出，據新竹市審計室資料，111年度於都更基金辦理15件行銷宣傳採購案，與都更基金設立宗旨及相關用途不合，其中還有新竹市立棒球場的相關行銷宣傳。

新聯線政團表示，民進黨執政8年導致新竹市各大基金虧損嚴重，林智堅任內有濫用都更基金嫌疑。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名表示，林智堅擔任市長期間合法運用相關基金，進行停車場及老舊校舍整建工程，補助家長養育子女的津貼，也承擔起改造、活化新竹天燈館的責任。

陳建名指出，林智堅卸任前，不僅建設新竹，更是開源節流，8年任期為市庫減債30億元。

陳建名指出，市政工作一棒接一棒，過去林智堅不曾抱怨前朝問題，也期待新竹市長高虹安與執政黨議員能更用心在市政上，不要再讓工程流標，甚至過去爭取到的經費因時限被中央收回。

林智堅 都更

延伸閱讀

曝檢舉回函 王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

管線汰換慢扯林智堅 他批新竹瓦斯總座為楊文科牽拖遮醜

新竹瓦斯指竹市瓦斯管線汰換慢與林智堅有關 市府說話了

竹市瓦斯管線汰換進度慢 瓦斯公司：林智堅怕影響交通市容

相關新聞

竹市調高公車合理營運成本 駕駛每月再加薪4000元

近年公車營運環境出現很大困境，導致運量下滑，各縣市都出現公車業者駕駛人力不足情形，新竹市長高虹安指出，為協助公車業者改善...

棒球場改善採購程序違法綠營議員赴檢告發 高虹安：很雙標

新竹市立棒球場工程缺失改善受矚目，近日市府「棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」決標，由悍創運動行銷得標，遭綠營多名議員質疑...

近百支鋼釘掉滿路 南庄鄉民代表陳紹祺撿拾善舉曝光

苗栗縣南庄鄉苗124乙線田美外環道寶康民宿附近路段，今天上午7點多，南庄鄉民代表陳紹祺路過發現，沿途路面都有掉落的鋼釘，...

強化地方救護量能 新竹竹蓮寺捐贈2輛救護車

新竹市去年緊急救護出勤達2萬1993件，平均每月救護勤務1833件，救護車使用量相當頻繁，新竹竹蓮寺捐贈2輛救護車，價值...

百萬元連續第8年捐款助學 苗栗啟動愛的循環

阿斌哥大愛協會助學金實施計畫，今天連續第8年捐100萬元助學，協會創辦人苗栗縣議會議長李文斌及代表接受的縣長鍾東錦都期盼...

苗栗縣頭份市中央路2.0 因地制宜復刻竹南鎮環市路

苗栗縣頭份市中央路一次滿足營建署提升道路品質的9大指標，友善行人等設計備受地方好評，縣府爭取延伸到竹南鎮環市路，獲核定約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦