林智堅遭疑濫用都更基金 綠營：合法運用減債30億

新竹市議會新聯線政團今稱前市長林智堅任期有濫用都更基金嫌疑。民進黨竹市黨部主委陳建名說，林智堅合法運用相關基金，建設新竹、開源節流，任期為市庫減債新台幣30億元。

民眾黨、無黨籍等新竹市議員組成的「新竹市議會新聯線政團」今天發布新聞稿表示，新竹市民國111年度1年以下及1年以上的債限比，在非6都各縣市中分別為第4及第5高，被財政部列為應加強控管債務縣市。

新聞稿中指出，據新竹市審計室資料，111年度於都更基金辦理15件行銷宣傳採購案，與都更基金設立宗旨及相關用途不合，其中還有新竹市立棒球場的相關行銷宣傳。

新聯線政團表示，民進黨執政8年導致新竹市各大基金虧損嚴重，林智堅任內有濫用都更基金嫌疑。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名表示，林智堅擔任市長期間合法運用相關基金，進行停車場及老舊校舍整建工程，補助家長養育子女的津貼，也承擔起改造、活化新竹天燈館的責任。

陳建名指出，林智堅卸任前，不僅建設新竹，更是開源節流，8年任期為市庫減債30億元。

陳建名指出，市政工作一棒接一棒，過去林智堅不曾抱怨前朝問題，也期待新竹市長高虹安與執政黨議員能更用心在市政上，不要再讓工程流標，甚至過去爭取到的經費因時限被中央收回。