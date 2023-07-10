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「翁達瑞」指高虹安邀MLB專家只是工頭 竹市駁斥

中央社／ 新竹市10日電

臉書（Facebook）帳號「翁達瑞」今天發文指出，新竹市長高虹安稱將邀美國職棒大聯盟（MLB）場務專家查德歐森（Chad Olsen）抵台評估新竹棒球場，但Olsen只是造景公司的工頭。

對此，新竹市政府表示，美國職棒大聯盟的場務維護確實由BrightView公司執行，而Chad Olsen也確實是BrightView公司運動草坪事業部的總經理，身份無庸置疑。

高虹安昨晚在臉書發文指出，美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen將於7月12日抵台，對新竹棒球場進行相關評估，竹市府將依其專業評估報告及建議進行修繕。

臉書帳號「翁達瑞」今天上午發文表示，ChadOlsen從未任職於美國職棒大聯盟，更沒有球場的設計與興建經驗，更不是BrightView公司的總經理。

「翁達瑞」貼文指出，BrightView是規模龐大的造景公司，在美國設有上百個營業據點，Chad Olsen是其中1個據點的經理，講白一點，Chad Olsen只是造景公司的第1線工頭，維護棒球場的草皮，高虹安卻吹捧成美國職棒大聯盟的球場專家。

對此，新竹市政府表示，高虹安昨晚在臉書發文提到，中華民國棒球協會建議竹市府向MLB尋求協助，經多次懇託與協調，BrightView公司最終指派ChadOlsen抵台進行評估。

竹市府指出，高虹安在臉書的貼文有明確寫出ChadOlsen任職BrightView公司，並在留言補充說明ChadOlsen的棒球場場務工作相關經驗。

竹市府表示，BrightView公司官方網站清楚載明MLB的場務維護確實由BrightView執行，且Chad Olsen也確實是BrightView運動草坪事業部的總經理，其身份無庸置疑。

美國 高虹安

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