新竹棒球場標案遭質疑涉綁標 民進黨團告發高虹安

竹市府日前在棒球場改善專業諮詢及檢測服務案，由悍創運動行銷得標，遭質疑圖利特定廠商，民進黨竹市議會黨團今天到地檢署告發市長高虹安涉違反招標程序、與綁標與圖利罪等。

對此，新竹市政府透過新聞資料表示，招標過程合規合法、公正公開，僅有悍創公司1家投標，經確認符合標規資格，決標金額176萬元，得標廠商也出具美國大聯盟場務公司認可，評選委員通過審查合法得標，一切均按照採購法規定辦理。

民進黨新竹市議會黨團發布聲明指出，支持並樂見專業的顧問團體為球場體檢，但高虹安面對違法的招標程序卻避而不談，悍創運動行銷僅是1間活動行銷公司，為何在尚未得標的狀況下已經取得開挖的土壤採樣，且既然高虹安自稱能與大聯盟專家直接聯繫，悍創豈不成為高虹安的白手套。

市議員劉康彥說，政府採購案需要講求程序，但此案存在多項的重大瑕疵，不僅過去在2016年就有專案管理的案子，根本是重複性標案，而在仔細檢視標案內容後，根本就是替悍創量身定做，高虹安就是要「綁標」給悍創公司。

市議員楊玲宜指出，仔細檢視標案內容及相關規範的第1點，其中「得標廠商須安排WBC世界棒球經典賽與MLB美國職棒大聯盟指定之場務團隊，具備WBC與MLB球場檢測及施工相關經驗之專業人員進行檢測」，在相關具有特殊性規範與要求，就是為特定廠商量身訂做的勞務型標案，不但有綁標之嫌，更讓其他有意投標的廠商無法符合其資格。

律師林君鴻說，市府將棒球場服務標案重新發包，此標案內容跟過去項目有所重疊，有重複發包、圖利第3人的嫌疑，此外，招標單位不能對投標廠商做「不正當限制」，但檢視此案採購需求書，其中提及得標廠商需有承辦WBC及MLB經驗等規定恐已違法。

林君鴻表示，因此，依刑法、貪污治罪條例及採購法，向檢方告發告發高虹安涉違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。

對此，新竹市長高虹安今天接受媒體聯訪表示，今年4月底中華民國棒球協會及體檢會在棒球場改善會勘及正式會議中，皆建議市府應尋求美國大聯盟專業協助，如美國職棒大聯盟BrightView公司的MurrayCook等場務專家，因此，市府與BV公司來進行多次信件往返，拜託對方協助棒球場的改善。

高虹安說，終於獲美國職棒大聯盟與WBC指定的場務單位BV公司正面回應，願意提供諮詢、協助市府進行棒球場場地檢測與改善建議。

對於在無標案前，能否提供無償協助，高虹安說，去年在12月14日Murray Cook來台，當時前市府與BrightView公司也沒有任何標案或合約，也同意讓悍創進行挖土送驗，現在綠營議員質疑她圖利真的很奇怪，也很雙標。

高虹安表示，此標案金額為176萬元，內容包括請美國大聯盟場務專家來台，進行設計書圖檢驗、土壤檢測、排水測試，甚至後面還要出具專業的顧問諮詢報告，是複雜且高度專業工作，希望有心人士適可而止。