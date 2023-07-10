強化地方救護量能 新竹竹蓮寺捐贈2輛救護車
新竹市去年緊急救護出勤達2萬1993件，平均每月救護勤務1833件，救護車使用量相當頻繁，新竹竹蓮寺捐贈2輛救護車，價值734萬元給消防局，希望強化地方救護量能。
市府今舉行捐贈儀式，由市長高虹安代表消防局接受捐贈，並回贈感謝狀、救護車模型，感謝竹蓮寺及各委員們熱心公益造福地方，協助守護市民安全；高虹安與竹蓮寺主委許修睿也坐上新車鳴笛，象徵救護車正式啟用。
高虹安說，這次竹蓮寺捐贈2輛全新救護車給予消防局使用，將配發至光復、明湖分隊使用，為竹市救護能量再添利器。
高虹安指出，截至今年上半年，竹市OHCA病患到院後救活率達41.01%、康復出院率達9.4%，為全台前三高。竹市救護車上皆配置完善先進儀器，以即時救護病患，也盼透過公私協力、集結政府與民間的力量，讓消防局員在救護時有更好的設備。
許修睿表示，竹蓮寺近年捐贈許多物資與設備，今再捐蹭2輛救護車，其中1台車身印有岳母「廖淑華」女士名字。岳母去年昏迷住進加護病房，太太天天跪在佛祖前面祈求，希望能有奇蹟出現，並發願「只要媽媽能夠平安醒來，就捐贈1輛救護車」，後來岳母順利甦醒康復，今天也來到現場捐蹭2輛救護車，盼讓消防員能夠更盡心盡力地守護市民。
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