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百萬元連續第8年捐款助學 苗栗啟動愛的循環

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
阿斌哥大愛協會攜手彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技公司，及今網智慧科技公司，今天連續第8年捐贈縣府100萬元助學金。記者范榮達／攝影
阿斌哥大愛協會攜手彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技公司，及今網智慧科技公司，今天連續第8年捐贈縣府100萬元助學金。記者范榮達／攝影

阿斌哥大愛協會助學金實施計畫，今天連續第8年捐100萬元助學，協會創辦人苗栗縣議會議長李文斌及代表接受的縣長鍾東錦都期盼啟動愛的循環，受惠弱勢學童感受到社會的溫暖，有能力回饋傳承愛心

阿斌哥大愛協會攜手彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技公司，及今網智慧科技公司，今天連續第8年捐贈縣府100萬元助學金，縣府教育處統籌分配全縣144所國中、小學，國中清寒學生每人3000元，國小清寒學生每人2500元。

今天捐贈儀式，李文斌、艾姆勒董事長林啟聖、彩雲社會福利慈善事業基金會執行長吳瑞文。及今網智慧科技公司永續長林明海代表捐贈，鍾東錦頒感謝狀，

鍾東錦認為受幫助學子點滴在心頭，感受到社會的溫暖，將來有能力可以回饋社會。

李文斌希望透過助學金發放，幫助弱勢學生安心求學，努力向上，長大以後，也能夠回饋社會，關懷弱勢，幫助貧困，阿斌哥大愛協會也會秉持「走在最前，做到最後」的奉獻精神，持續傳遞愛心，散播到社會各個角落。

後龍鎮維真國中學生黃宇德、大山國小學童林鈺芯出席今天的捐贈儀式，林鈺芯準備感謝卡，「謝謝議長提供獎學金，讓我有更努力學習的動力」，場面相當溫馨。

苗栗縣後龍鎮大山國小學童林鈺芯準備感謝卡，「謝謝議長提供獎學金，讓我有更努力學習的動力」。記者范榮達／攝影
苗栗縣後龍鎮大山國小學童林鈺芯準備感謝卡，「謝謝議長提供獎學金，讓我有更努力學習的動力」。記者范榮達／攝影

鍾東錦 李文斌 愛心

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