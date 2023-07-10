竹縣挹注近百萬補助學生社團與免費據點 提供社團資源

「2023社團新幹線」社團聯合大型成果發表登場，新竹縣政府教育局昨天舉辦北台灣最大的校園社團聯合展演「夜光派對」，齊聚40組新竹地區學生社團，打造青年學子的專屬舞台及特色市集，縣府教育局說，青年社團據點「Young Space」於今年3月啟用，竹縣是少數除直轄市外，提供校園社團資源的縣市，已累積近百萬學生社團多元展現經費補助。

縣府教育局舉辦的112年校園社團大型聯合展演活動「夜光派對」，昨在遠東百貨竹北店盛大登場，今年聚集新竹地區高中職校和大專院校共計40組社團，現場人氣投票，最後結果為舞台人氣賞第一名竹東高中韓舞社、市集人氣賞第一名竹北高中化學研究社、線上人氣賞第一名成德高中流行舞蹈社。

縣府教育局指出，新竹縣是少數除直轄市外，提供校園社團資源的縣市，從111年起提供校園社團活動經費申請，迄今已累積近百萬學生社團多元展現經費補助。

青年社團據點「Young Space」也於今年3月啟用，免費提供縣內青年學子專業的練團室、練舞室及多功能教室，且舉辦多樣類型活動，包括大型社團展演。

還有先前曾舉辦的主題活動「班學聯運動會」，有來自新竹縣市150名班學聯社團的學生參與、社團培力工作坊──嘻哈及Cosplay主題等，希望能鼓勵青年學子積累寶貴人生歷程，讓學生盡情參與社團活動，放心追求興趣及夢想。