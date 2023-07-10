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原民文健站長者延壽2歲 原民會主委：再增22處文健站

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
原民會主委夷將‧拔路兒（左二）關心中壢文健站原民長者，化身「夷將老師」一起跳舞氣氛熱絡。記者曾增勳／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（左二）關心中壢文健站原民長者，化身「夷將老師」一起跳舞氣氛熱絡。記者曾增勳／攝影

行政院原民會主委夷將‧拔路兒今天上午至桃園市中壢區文化健康站關心在地原住民長者，他變身「夷將老師」用多種原住民語交流、跳舞熱絡，夷將‧拔路兒表示，近幾年原民平均餘命增加2歲（至73.92歲），為照顧原民長者，今年再核定新增22處文健站，全國原民文健站達到503站，每日可提供1萬5600人照顧服務。

夷將‧拔路兒與桃園市府原民局長陳姿伶、立委陳瑩及市議員多人與會，關心中壢區文健站原民長者，看到原民長者跳舞迎賓，夷將‧拔路兒隨即加入跳蹈打成一片，他變身「老師」調查那幾個原住民族長者參加，還考在場原民長者部落原住民語說法，聽到70多歲及超過80歲的原民長者肯定在文健站找到原民歸屬感，他直呼參加文健站長者變年輕，氣氛熱烈。

他說，原民文健站自2016年的121站，至去年增至480多個，今年再核定22個新的文健站，全國將高達503個，每日可提供照顧服務長者 1萬5600人，這幾年在文健站提供到站長者生理量測、延緩失能活動、電話問安、營養餐食等服務，全體原民平均餘命從2016年的71.92歲，至2021年達73.92歲，增加2歲，讓政府推動原住民族整體照顧看到顯著結果。

這幾年動用前瞻基礎建設費用13億多元，改善文健站基本設施，廚房、健康設施室內需求都有補助，長輩提出置物櫃需求，中央和地方會一起努力，隨原民人口遷居都市超過48%，近幾年普設都市地區文健站，看到長者在文健站每天很快樂聚會，真誠回饋與分享心得，他覺得文健康做得很好，讓原民長者更健康、更快樂。

原民會主委夷將‧拔路兒（右三）關心中壢文健站原民長者，化身「夷將老師」調查在場原民那幾族和考原住民語。記者曾增勳／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（右三）關心中壢文健站原民長者，化身「夷將老師」調查在場原民那幾族和考原住民語。記者曾增勳／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（左二）關心中壢文健站原民長者，指今年新增22處文健站照顧原民長者。記者曾增勳／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（左二）關心中壢文健站原民長者，指今年新增22處文健站照顧原民長者。記者曾增勳／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（見圖）關心中壢文健站原民長者，化身「夷將老師」調查在場原民那幾和考原住民語。記者曾增勳／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（見圖）關心中壢文健站原民長者，化身「夷將老師」調查在場原民那幾和考原住民語。記者曾增勳／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（左）關心中壢文健站原民長者，化身「夷將老師」調查在場原民那幾和考原住民語。記者曾增勳／攝影
原民會主委夷將‧拔路兒（左）關心中壢文健站原民長者，化身「夷將老師」調查在場原民那幾和考原住民語。記者曾增勳／攝影

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