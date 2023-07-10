聽新聞
test
0:00 / 0:00
千呼萬喚！桃園觀音國運中心今起試營運 前2周免費
去年8月完工的桃園市觀音國民運動中心，歷經近1年等待，今天終於宣布試營運。市府體育局表示，今起至23日將開放14天免費入館體驗，另24日起至年底，只要設籍觀音區和新屋區的市民，及桃園科技工業園區入館時主動出示身分證件或工作證明，都可享單次入館5折優惠。
觀音國民運動中心位於桃科一路與桃科三路交叉口，館內設有羽球場、桌球室、25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場等運動設施，其中，羽球場引進軟式布質風管，可大幅降低館內風流對羽球軌跡的影響；25公尺室內溫水游泳池旁也設有SPA池、兒童池、三溫暖冷熱水池、烤箱及蒸氣室，設備豐富。
體育局表示，因應台灣逐漸邁入高齡化社會，65歲以上長者於公益時段（周一至周日上午8點至10點、周一至周五下午2點至4點）都可免費入場；由於觀音國民運動中心鄰近桃園科技工業園區，為服務廣大移工族群，未來也預計規畫移工朋友享有團體課程9折優惠，落實運動平權政策。
體育局表示，觀音國民運動中心鄰近台61線西部濱海快速公路與台66線東西向省道快速公路，民眾可開車或騎車來館享受全新設施，場館地下停車場合計提供37個汽車停車位與51個機車停車位；欲使用大眾交通工具的民眾，可搭乘「桃園市公車5039線」至觀音國民運動中心站下車，每日自上午6點15分至晚間6點50分，共提供12班次讓民眾乘坐。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言