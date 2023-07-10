千呼萬喚！桃園觀音國運中心今起試營運 前2周免費

去年8月完工的桃園市觀音國民運動中心，歷經近1年等待，今天終於宣布試營運。市府體育局表示，今起至23日將開放14天免費入館體驗，另24日起至年底，只要設籍觀音區和新屋區的市民，及桃園科技工業園區入館時主動出示身分證件或工作證明，都可享單次入館5折優惠。

觀音國民運動中心位於桃科一路與桃科三路交叉口，館內設有羽球場、桌球室、25公尺室內溫水游泳池、健身房、有氧教室、飛輪教室及綜合球場等運動設施，其中，羽球場引進軟式布質風管，可大幅降低館內風流對羽球軌跡的影響；25公尺室內溫水游泳池旁也設有SPA池、兒童池、三溫暖冷熱水池、烤箱及蒸氣室，設備豐富。

體育局表示，因應台灣逐漸邁入高齡化社會，65歲以上長者於公益時段（周一至周日上午8點至10點、周一至周五下午2點至4點）都可免費入場；由於觀音國民運動中心鄰近桃園科技工業園區，為服務廣大移工族群，未來也預計規畫移工朋友享有團體課程9折優惠，落實運動平權政策。