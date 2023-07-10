竹市調高公車合理營運成本 駕駛每月再加薪4000元

近年公車營運環境出現很大困境，導致運量下滑，各縣市都出現公車業者駕駛人力不足情形，新竹市長高虹安指出，為協助公車業者改善經營困境、提升駕駛員薪資待遇，保障市民搭車權益，市府除在今年3月調整公車合理營運成本外，6月起更加碼補貼公車駕駛薪資4000元，並在上周舉行說明會，協助業者了解薪資補助措施，盼透過政府輔導與補貼，讓業者永續經營。

交通處表示，為改善公車營運環境，市府今年3月將公車合理營運成本從每公里46.666元調高至52.174元，也追加預算750萬元規畫建置智慧站牌、爭取中央補助建置候車亭等，並借鏡其他縣市經驗，推動竹市首條直達園區且採全電動化的先導公車路線，於轄內建置電動公車充電樁，提供健全的電動公車營運環境。

交通處指出，高虹安上月邀市區公車業者、新竹客運總經理許炤平、國光客運執行董事兼任總經理戴宏聲、科技之星董事長陳志鴻、金牌客運總經理莊家卉及苗栗客運餐敘，傾聽業者對於公車經營環境的期待與困境。公車業者們表示，因受疫情影響導致運量大幅降低，加上缺工、一例一休及物價上漲等因素，造成營運成本大幅增加，不得已必須陸續減班，各縣市都有雷同情況。

因此，高虹安要求交通處提出加薪方案，決議每月加薪公車駕駛員4000元，盼與業者共體時艱，攜手改善公共運輸環境，進而提升大眾運輸使用率、紓解竹市交通壅塞問題。

市府表示，交通處於7月7日邀市區公車業者說明薪資補助措施，會中提到受疫情影響公共運輸下滑3成，市府與業者共體時艱，不僅提供紓困補貼、調整合理營運成本，也會建置智慧站牌、候車亭及充電樁等措施，逐步改善公車環境；並加碼駕駛員薪資4000元，預計80名司機受惠，補助期限至今年12月。