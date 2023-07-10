棒球場改善採購程序違法綠營議員赴檢告發 高虹安：很雙標

新竹市立棒球場工程缺失改善受矚目，近日市府「棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」決標，由悍創運動行銷得標，遭綠營多名議員質疑圖利特定廠商，竹市議會民進黨團今到地檢署告發市長高虹安涉違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。

律師林君鴻表示，市府將棒球場服務標案重新發包，此標案內容跟過去項目有所重疊，有重複發包、圖利第三人的嫌疑。此外，招標單位不能對投標廠商做「不正當限制」，但檢視此案採購需求書，其中提及得標廠商需有承辦WBC及MLB經驗等規定恐已違法。因此，依刑法貪汙自治條例及採購法，向檢方告發。

民進黨市議會黨團共同聲明指出，支持並樂見專業的顧問團體為球場體檢，但高虹安面對違法的招標程序卻避而不談，充滿爭議的悍創運動行銷只是一間活動行銷公司，為何在尚未得標的狀況下已經取得開挖的土壤採樣，且既然高虹安自稱能與大聯盟專家直接聯繫，悍創豈不成為高的白手套。

另外，民進黨團也針對發包經費來源採地方教育發展基金提出疑問，以及12日美國專家前來檢測的相關經費來源等，要求高虹安盡速說明，不要讓基層公務員背黑鍋，承擔違法招標的風險。

市議員劉康彥說，政府採購案需要講求程序，但本案存在多項的重大瑕疵，不僅過去在2016年就有專案管理的案子，根本是重複性標案，而在仔細檢視標案內容後，根本就是替悍創量身定做，高虹安就是要「綁標」給悍創公司。

市議員楊玲宜也說，仔細檢視標案內容及相關規範第一點，其中「得標廠商須安排WBC世界棒球經典賽與MLB美國職棒大聯盟指定之場務團隊，具備WBC與MLB球場檢測及施工相關經驗之專業人員進行檢測」，相關具有特殊性規範與要求，就是為特定廠商量身訂做的勞務型標案，不但有綁標之嫌，更讓其他有意投標的廠商無法符合其資格。

對此，高虹安說，今年4月底中華民國棒球協會及體檢會在棒球場改善會勘及正式會議中，皆強烈建議市府應尋求美國大聯盟專業的協助，比如像美國職棒大聯盟BrightView公司的Murray Cook等場務專家，因此，市府與BV公司來進行多次信件往返，拜託對方協助棒球場的改善，終於獲美國職棒大聯盟與WBC指定的場務單位BV公司正面回應，願意提供諮詢、協助市府進行棒球場場地檢測與改善建議。

針對沒有標案前能否提供無償協助部分，高虹安說，去年在12月14日Murray Cook來台，當時前朝市府與BrightView公司也沒有任何標案或合約，也同意讓悍創進行挖土送驗，綠營議員質疑她圖利真的很奇怪，也很雙標。

高虹安強調，此標案金額176萬元，內容包括請美國大聯盟場務專家來台，進行設計書圖檢驗、土壤檢測、排水測試，甚至後面還要出具專業的顧問諮詢報告，這些都是很複雜需要高度專業的工作，176萬元真的有圖利的空間嗎？很多事情不要無限上綱到檢方告發，市府會努力準備相關資料證明，至於外界質疑周三將來台的Chad Olsen職位是謊報，市府怎麼可能做假？希望有心人士適可而止。