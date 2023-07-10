綠今告棒球場改善標案圖利 高虹安駁斥

新竹市立棒球場工程缺失改善受矚目，近日市府「棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」決標，由悍創運動行銷得標，遭綠營多名議員質疑圖利特定廠商。市長高虹安昨表示，該標案僅176萬元，遠低於前市府團隊運用都更基金宣傳棒球場的金額，綠營議員難道這麼擔心美國大聯盟專家來看棒球場？

高虹安說，大聯盟場務專家Chad Olsen已確定12日進行棒球場檢測評估作業，包含土壤石材取樣、排水功能分析等。民進黨新竹市黨部今天將到新竹地檢署，控告高虹安涉綁標圖利悍創。

民進黨議員楊玲宜質疑，選前悍創運動行銷就代表高虹安團隊質疑竹市棒球場的場地狀況，選後得標百萬標案，讓人不免懷疑悍創一條龍全包式服務。

議員劉康彥則提出7大質疑，包括此案是依政府採購法辦理限制性招標，但是依哪條細項辦理？是否重複發包，圖利特定廠商？完全未針對履約基本資格限制，是否為特定廠商開後門？未來改善棒球場的單位，究竟是悍創或BrightView？

高虹安昨說，對照前市長林智堅市府團隊，濫用都更基金在棒球場行銷宣傳，包含網紅寫文、業配拍廣告與辦活動，經費達680萬元，甚至被審計處糾正。

高虹安表示，12億的棒球場到最後不能使用，甚至害球員受傷，現任市府團隊勇於承擔並逐步解決問題，與美國職棒大聯盟包含其場務專家BrightView多次信件往返，終於獲得同意協助改善棒球場，才會有這個案子，她不知道這176萬元到底圖利了誰？綠營議員就這麼擔心美國大聯盟專家來台看新竹棒球場？

新竹市府表示，招標過程合規合法、公正公開，僅有悍創公司一家投標，均按採購法規定辦理。