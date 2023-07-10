竹市公廁大變身 拚2年整修42座

為打造優質公廁環境，新竹市府啟動「公廁大變身」計畫，向環保署爭取「優質公廁及美質環境推動計畫」補助經費，今年至明年將投入約2200萬元預計整修15處共42座公廁，並優先以觀光景點、公園、市場、洽公場所以及殯葬場所等人潮眾多且使用率高的老舊公廁為主。

「公廁大變身」計畫將改善老舊公廁硬體設施並升級公廁品質，達到「不濕、不臭、不髒」三大指標。市長高虹安窩，規畫軟硬兼施策略，「硬」實力部分，將針對老舊廁所汰舊換新，改善硬體設施，優先改善熱門景點、人潮眾多、使用率高的公廁；「軟」實力部分則注重通風、排水、採光，宣導無障礙、性別友善的如廁環境，改變如廁文化。

環保局表示，整修的公廁有老舊、環境欠佳、管線阻塞及坐式廁間不足等問題，將投注經費把公廁升級翻新，並設置無障礙廁所、性別友善廁所，提高坐式廁間數、廁間加裝扶手及消毒液等設施，以提供更友善、安全的如廁環境。

環保局說， 今年爭取1200萬元陸續改造包含高峰植物園、南勢里公園、客雅大道、羽化館、殯儀館新館及消防局分隊等11處共27座公廁，預計今年將全數完工，明年則爭取1000萬元 ，將陸續改造東門市場、中央市場、中央商場、南門市場4處共15座公廁。