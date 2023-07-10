首波開放被跳過惹不滿 竹縣市社福卡搭火車 8月啟用

三大生活圈TPASS通勤月票7月1日上路，台鐵同步開放10縣市地方社福卡扣點使用，但民代日前不滿指出，首波開放從北到南，唯獨「跳過」新竹縣市；台鐵昨表示，原定10月開放新竹縣市，提前至8月1日起啟用。至於高雄市、花蓮縣與台東縣，則力拚10月上線。

台鐵調查，15縣市有意願配合持社福卡扣點搭乘火車政策；台鐵首波開放10縣市，包括台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等，民眾乘車區間起站或迄站其中1站，是於所持社福卡縣市轄區內，就可使用點數乘車。另外，新竹縣市、高雄市、花蓮縣與台東縣，5縣市預計第二波10月上線。

不過，地方民代不滿首波開放從北至南，「獨漏」新竹縣市。台鐵解釋，配合7月1日TPASS上線，台鐵針對月票、地方社福卡專用通道刷卡機，先配置在基北北桃、中彰投苗、南高屏三大生活圈，因此新竹縣市社福卡規畫第二階段10月上線。

據交通部公路總局統計，累計至8日有46.1萬人次加值購買TPASS，包含基北北桃生活圈32.6萬人次、中彰投苗生活圈2.3萬人次、南高屏生活圈11.2萬人次，新增約1萬人次。

而用TPASS月票搭乘，累計至8日有641.3萬人次使用搭各類公共運具，其中台鐵55.9萬人次，捷運含輕軌315.7萬人次，包括基北北桃生活圈295.3萬人次、中彰投苗生活圈4.5萬人次、南高屏生活圈15.9萬人次。