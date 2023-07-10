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石門水庫近滿水位 歡迎來遊湖

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
石門水庫快接近滿水位，渡船遊艇最近恢復新溪口吊橋遊湖線，暑假歡迎遊客欣賞湖光山色。記者曾增勳／攝影
石門水庫快接近滿水位，渡船遊艇最近恢復新溪口吊橋遊湖線，暑假歡迎遊客欣賞湖光山色。記者曾增勳／攝影

桃園市石門水庫水位昨天回升破244公尺快接近滿水位，已可航行直達新溪口吊橋桃園市渡船遊艇商業公會重啟薑母島遊湖線旅遊後，最近也恢復新溪口吊橋遊湖線，盼今夏重振遊湖觀光人潮。

石門水庫今年4月11日水位跌至228.8公尺低水位後，隨著6月瑪娃颱風外圍環流持續降雨以來，水位昨已達244.23公尺、接近245公尺滿水位，蓄水容量1.986億噸、蓄水率96.8%。

桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春表示，暑假期間石門水庫遊客增加，公會恢復薑母島遊湖線，假日遊湖來回最高可達36船次、平日平均約10船次，假日、平日差異很大，加上水位近滿水位，新溪口吊橋遊湖也恢復行駛，平均大約8到10船次。

但不少遊客認為，石門水庫周邊仍欠缺吃、喝的地方，美中不足也影響遊湖意願；公會建議北水局和市府，趕快整理周邊遊玩及恢復餐飲店營業，多辦活動，吸引遊客觀光。

陳咪春說，現在遊湖，可參觀薑母島碼頭、薑母島舊營區的2隻超萌「黃色小鴨」，市府體育局也將在8月15日舉辦划船獨木舟及SUP立板划漿體驗營活動，歡迎喜歡戶外湖光山景的遊客體驗，盼能再帶進人潮。

石門水庫 吊橋 桃園

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