石門水庫近滿水位 歡迎來遊湖

桃園市石門水庫水位昨天回升破244公尺快接近滿水位，已可航行直達新溪口吊橋，桃園市渡船遊艇商業公會重啟薑母島遊湖線旅遊後，最近也恢復新溪口吊橋遊湖線，盼今夏重振遊湖觀光人潮。

石門水庫今年4月11日水位跌至228.8公尺低水位後，隨著6月瑪娃颱風外圍環流持續降雨以來，水位昨已達244.23公尺、接近245公尺滿水位，蓄水容量1.986億噸、蓄水率96.8%。

桃園市渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春表示，暑假期間石門水庫遊客增加，公會恢復薑母島遊湖線，假日遊湖來回最高可達36船次、平日平均約10船次，假日、平日差異很大，加上水位近滿水位，新溪口吊橋遊湖也恢復行駛，平均大約8到10船次。

但不少遊客認為，石門水庫周邊仍欠缺吃、喝的地方，美中不足也影響遊湖意願；公會建議北水局和市府，趕快整理周邊遊玩及恢復餐飲店營業，多辦活動，吸引遊客觀光。

陳咪春說，現在遊湖，可參觀薑母島碼頭、薑母島舊營區的2隻超萌「黃色小鴨」，市府體育局也將在8月15日舉辦划船獨木舟及SUP立板划漿體驗營活動，歡迎喜歡戶外湖光山景的遊客體驗，盼能再帶進人潮。