桃園大埔垃圾轉運站再飄臭 居民怨

桃園市欣榮焚化爐前2周故障，進廠垃圾暫置全市6座掩埋場和轉運站，上周焚化爐修復，清潔隊開挖垃圾進場，但龜山區華亞科學園區旁的大埔垃圾轉運站疑因風向導致腐臭味飄散周邊，居民難以接受。市府環保局表示，已經加派人力提高轉運量能並加強除臭，未來將進行改善工程，加強汙染防治。

欣榮焚化廠2周前有座焚化爐因底渣的出渣器堵塞導致故障，期間每天有300噸一般垃圾轉往6座垃圾掩埋場和轉運站暫置，上周焚化爐修復後逐漸恢復處理量，清潔隊也開挖暫置垃圾加速清運。

議員李宗豪表示，11日上周二開始有民眾反映，在機捷A7站周遭聞到酸臭、腐爛味道，因風向影響，範圍涵蓋華亞三路、文化一路，懷疑禍首又是大埔轉運站。

環保局說，大埔轉運站雖無掩埋功能，但垃圾車收取的垃圾仍需「下地」堆置地面，夏日堆積多日，上周轉運垃圾時，使用怪手挖取垃圾上車，可能剛好吹西南風且風力較強，腐臭味飄散較遠，受影響的住宅區又位在下風處，民眾感受較明顯，十分抱歉。

大埔轉運站過往也常因類似問題引發民眾抗議，民眾不止一次要求改善，環保局指出，為避免垃圾持續堆置造成異味產生，清潔隊龜山區中隊持續加強噴灑除臭劑，降低異味飄散，也已加派人力提高轉運量能，估計最快本周完成轉運，日後也會加強汙染工作。

地方要求轉運站退場的聲音也因這次臭味變得更大。環保局指出，大埔轉運站現階段仍有存在必要性，但為防止垃圾異味再影響周邊環境，環保局已規畫明年度編列預算，針對大埔轉運站的消防、排水等設施進行改善工程。

除了龜山大埔轉運站，桃園市其他的掩埋場近年也兼負垃圾轉運功能，同樣引發關切，包括龍潭店子湖、八德大安、楊梅員本、觀音保障和桃園會稽掩埋場，檢討聲浪源源不絕，此外，欣榮焚化廠2座焚化爐能否維持運作也令人擔憂。

環保局強調，欣榮焚化爐畢竟使用超過20年，機具老舊，故障難免，因此除了緊急排除障礙和固定歲修工程很重要，掩埋場和轉運站也暫時無法訂出退場時間表，不過，觀音生質能中心熱處理單元已開始試燒，雖然時間急迫，但目前仍預計可趕上欣榮焚化爐今年10月整建歲修。